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Евгений Ловчев: кто в России, кроме Бердыева, может до самого конца сражаться с "МЮ"?

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев после поражения "Ростова" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "МЮ" (0:1) высказал мнение о значимости фигуры Курбана Бердыева.

"Бердыев в очередной раз показал, что те, кто считают тренеров незначительной фигурой в построении команды, не правы. У "Ростова" ведь не выдающиеся игроки, но он сделал из них механизм, в котором каждый знает свой маневр.

Яркий пример – Гранат, который оказался не нужен "Динамо", в "Спартаке" вообще провалился. А Бердыев его привел в чувства, встроил в схему и вот пошли разговоры о сборной. Жаль, травма случилась.

Кто в России, кроме команды Бердыева, может до самого конца поддерживать интригу в матче такого уровня? И даже заставить соперника понервничать? Наверное, никто.

В прошлом году сравнивали "Лестер" и "Ростов", говорили, мол, сказка. Ребят, в случае с "Ростовом" никакая это не сказка – это работа. Колоссальный труд. Но даже он бессилен на высшем уровне, если состав соперника на порядок сильнее", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Ростов Бердыев
Сегодня, 02:00
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№2 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 02:23) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
В Зенит.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 02:20) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Уважаю тренера Бердыева.


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Спартак безальтернативный Чимпеон !!!
Регистрация: 3.06.2012
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