Евгений Ловчев: кто в России, кроме Бердыева, может до самого конца сражаться с "МЮ"?

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:40
Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам (1)
Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам (1)
00:33
Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)
Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)
00:16
Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают (2)
Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают (2)
Вчера 23:56
Вандерсон: станет ли теперь полегче в чемпионате? Нет (1)
Вандерсон: станет ли теперь полегче в чемпионате? Нет (1)
Вчера 23:40
Ари: Миранчук - один из самых талантливых игроков России (3)
Ари: Миранчук - один из самых талантливых игроков России (3)
Вчера 23:00
Ари: всегда приятно забивать, в том числе "Спартаку" (6)
Ари: всегда приятно забивать, в том числе "Спартаку" (6)
Вчера 22:54
"Краснодар" проиграл "Сельте" и вылетел из Лиги Европы (32)
"Краснодар" проиграл "Сельте" и вылетел из Лиги Европы (32)
Вчера 21:27
Гелор Канга может перейти в "Спартак" (39)
Гелор Канга может перейти в "Спартак" (39)
Вчера 21:21
"Крылья Советов" внесли в заявку Артема Громова
"Крылья Советов" внесли в заявку Артема Громова
Вчера 20:09
Павел Мамаев начнёт матч с "Сельтой" на скамейке запасных (6)
Павел Мамаев начнёт матч с "Сельтой" на скамейке запасных (6)
Вчера 19:55
Сборная Крыма выиграла турнир "Крымская весна" (1)
Сборная Крыма выиграла турнир "Крымская весна" (1)
Вчера 19:35
Ромелу Лукаку: я – один из лучших форвардов в мире (9)
Ромелу Лукаку: я – один из лучших форвардов в мире (9)
Вчера 18:35
Дмитрий Торбинский может перейти в тульский "Арсенал" (3)
Дмитрий Торбинский может перейти в тульский "Арсенал" (3)
Вчера 18:20
"Крылья Советов" пригласили школьников на матч с "Ростовом" (1)
"Крылья Советов" пригласили школьников на матч с "Ростовом" (1)
Вчера 18:06
Роман Павлюченко не сыграет с "Рубином" (2)
Роман Павлюченко не сыграет с "Рубином" (2)
Вчера 16:45
Фернандо Муслера может перебраться в "Челси" (1)
Фернандо Муслера может перебраться в "Челси" (1)
Евгений Ловчев: кто в России, кроме Бердыева, может до самого конца сражаться с "МЮ"?
Футбольный обозреватель Евгений Ловчев после поражения "Ростова" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "МЮ" (0:1) высказал мнение о значимости фигуры Курбана Бердыева.
"Бердыев в очередной раз показал, что те, кто считают тренеров незначительной фигурой в построении команды, не правы. У "Ростова" ведь не выдающиеся игроки, но он сделал из них механизм, в котором каждый знает свой маневр.
Яркий пример – Гранат, который оказался не нужен "Динамо", в "Спартаке" вообще провалился. А Бердыев его привел в чувства, встроил в схему и вот пошли разговоры о сборной. Жаль, травма случилась.
Кто в России, кроме команды Бердыева, может до самого конца поддерживать интригу в матче такого уровня? И даже заставить соперника понервничать? Наверное, никто.
В прошлом году сравнивали "Лестер" и "Ростов", говорили, мол, сказка. Ребят, в случае с "Ростовом" никакая это не сказка – это работа. Колоссальный труд. Но даже он бессилен на высшем уровне, если состав соперника на порядок сильнее", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Бердыев в очередной раз показал, что те, кто считают тренеров незначительной фигурой в построении команды, не правы. У "Ростова" ведь не выдающиеся игроки, но он сделал из них механизм, в котором каждый знает свой маневр.
Яркий пример – Гранат, который оказался не нужен "Динамо", в "Спартаке" вообще провалился. А Бердыев его привел в чувства, встроил в схему и вот пошли разговоры о сборной. Жаль, травма случилась.
Кто в России, кроме команды Бердыева, может до самого конца поддерживать интригу в матче такого уровня? И даже заставить соперника понервничать? Наверное, никто.
В прошлом году сравнивали "Лестер" и "Ростов", говорили, мол, сказка. Ребят, в случае с "Ростовом" никакая это не сказка – это работа. Колоссальный труд. Но даже он бессилен на высшем уровне, если состав соперника на порядок сильнее", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.