Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Жозе Моуринью: Рохо сам попросил банан, в этом нет ничего смешного (фото)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал об эпизоде с бананом, который защитник Маркос Рохо съел прямо по ходу игры с "Ростовом" (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Я много раз очень уставал и знаю, что это такое. Организм сам подсказывает. Ему нужно хоть что-нибудь.

Рохо сам попросил банан, и в этом нет ничего смешного. Нужно проявлять уважение к футболистам", – сказал Моуринью в эфире BT Sport.




Фото: Reuters; Gettyimages
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Рохо
Сегодня, 02:17
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 02:22) #
  • 0
  •  (0)
online

тюрьма за банан ...а то где же ценности терпимых?
Регистрация: 20.03.2016
№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 02:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
это расизм. Роберто Карлос не даст соврать.
Регистрация: 12.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.