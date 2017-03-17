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Иван Данильянц: Бердыев подтвердил свой высокий уровень - вел команду вперед, несмотря на все трудности
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц на пресс-конференции подвел итоги противостояния с "Манчестер Юнайтед" (0:1, 1:1) в Лиге Европы.
- Наша команда провела еще один исторический матч, в котором сыграла против одного из лучших клубов в мире. Мы были настроены на борьбу до конца, не были статистами. Имели моменты в атаке, сохранили интригу до конца
- Закончили матч в атаке и завершили еврокубковое турне, достойно представив нашу страну и город. Мы благодарны болельщикам за их поддержку. Они были с нами все время и вели нас по тяжелому пути, - отметил наставник желто-синих.
- Есть ли чувство сожаления, что к такому результату привела всего одна ошибка?
- Есть позитив, что мы достойно выступили, несмотря на наши потери и обстоятельства. Безусловно, там, где тонко, там и рвется. К сожалению, мы пропустили гол, когда владели мячом, это случилось во время быстрой атаки соперника. Такая же ситуация была, например, в игре с «Баварией». Всегда хочется большего.
- Что скажете о борьбе в РФПЛ?
- Нам было сложно играть на два фронта. Приоритеты были сформированы так, что на первом месте были еврокубки. Мне приятно, что наш лидер Курбан Бердыев сумел подтвердить свой высокий уровень. Он вел команду вперед, несмотря на все трудности.
Сейчас нужно будет перестраиваться, переходить с одной орбиты на другую. В воскресенье соперник будет другого порядка, но надеюсь, что у нас хватит сил закончить сезон достойно.
Советский спорт
- Наша команда провела еще один исторический матч, в котором сыграла против одного из лучших клубов в мире. Мы были настроены на борьбу до конца, не были статистами. Имели моменты в атаке, сохранили интригу до конца
- Закончили матч в атаке и завершили еврокубковое турне, достойно представив нашу страну и город. Мы благодарны болельщикам за их поддержку. Они были с нами все время и вели нас по тяжелому пути, - отметил наставник желто-синих.
- Есть ли чувство сожаления, что к такому результату привела всего одна ошибка?
- Есть позитив, что мы достойно выступили, несмотря на наши потери и обстоятельства. Безусловно, там, где тонко, там и рвется. К сожалению, мы пропустили гол, когда владели мячом, это случилось во время быстрой атаки соперника. Такая же ситуация была, например, в игре с «Баварией». Всегда хочется большего.
- Что скажете о борьбе в РФПЛ?
- Нам было сложно играть на два фронта. Приоритеты были сформированы так, что на первом месте были еврокубки. Мне приятно, что наш лидер Курбан Бердыев сумел подтвердить свой высокий уровень. Он вел команду вперед, несмотря на все трудности.
Сейчас нужно будет перестраиваться, переходить с одной орбиты на другую. В воскресенье соперник будет другого порядка, но надеюсь, что у нас хватит сил закончить сезон достойно.
Советский спорт
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