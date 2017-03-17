Лучано Спаллетти: наивные ошибки стоили нам путевки в четвертьфинал

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти подвел итоги матча с "Лионом" (2:1, 2:4) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.



"Мы покидаем турнир. Но не из-за нашего уровня футбола, а по причине наивных ошибок. Они стоили нам путевки в следующий раунд. Команде не хватило интеллекта.



В целом, мы играли очень хорошо и заслуживали большего, старались, создали много моментов. А четвертый гол "Лиона" во Франции был забит из офсайда. Мы были достойны выхода в четвертьфинал", - передает слова Спаллетти Football Italia.