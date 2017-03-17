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Златан Ибрагимович уступает лишь Криштиану Роналду по количеству голевых передач в еврокубках

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметился результативным пасом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом".

Для шведского форварда это был 17-й голевой пас в еврокубках с августа 2011 года. По этому показателю он уступает лишь игроку "Реала" Криштиану Роналду, на счету которого 20 результативных передач.

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Теги: Ибрагимович
Сегодня, 08:59
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