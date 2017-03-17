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Участие Романа Павлюченко в матче с "Рубином" под вопросом

Участие нападающего "Урала" Романа Павлюченко, пропустившего старт весенней части сезона из-за травмы, в матче чемпионата страны с "Рубином" по-прежнему находится под вопросом.

"Павлюченко получил травму еще на сборах, после чего долгое время тренировался индивидуально и подходил плавно к матчам. Планировали, что он будет в составе команды на матч с "Рубином", его подготовку не форсировали.

Но когда форвард стал тренироваться в общей группе, то почувствовал определенный дискомфорт и, судя по всему, с "Рубином" сыграть не сможет. Однозначного решения пока не принято", - сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбуржцев.
Теги: Урал Павлюченко
Сегодня, 10:18
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