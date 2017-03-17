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"Зенит" планирует продлить контракт с Доменико Кришито

"Зенит" хочет продлить контракт с защитником Доменико Кришито, информирует TMW.

Сообщается, что стороны проведут переговоры о новом соглашении в начале апреля.
Теги: Зенит Кришито
Сегодня, 10:22
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№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтоб с Луческу продлили
Регистрация: 22.09.2007
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