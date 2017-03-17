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Александр Ерохин: терпели, ждали своих шансов, но реализовать их не сумели

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин рассказал, что команда до последнего верила в то, что можно пройти "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Не важно, "Манчестер" нам противостоял или другой клуб, это турнир на выбывание, в котором мы хотели пройти дальше. Поэтому, конечно же, мы расстроились.

Мы уже играли с ними в Ростове и понимали, что все возможно. Да, в составе "Манчестера" есть такие звезды, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, но мы старались играть в свой футбол.

Нам пришлось много обороняться, но мы терпели и ждали своих шансов, которые стали появляться во втором тайме. Но реализовать их не сумели", - цитирует Ерохина ТАСС.
Теги: Ерохин Ростов
Сегодня, 10:29
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№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 11:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
смотрел всю игру,как говорят от и до. вот такие проигрыши когда ,можно сказать молодцы.ну нельзя бросать камень в ребят за такую игру
Регистрация: 21.07.2011
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:59) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы Ростовчане, и за то как выступили в ЛЕ можно быть довольными, спасибо вам.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Korsar123 (Сегодня, 10:51) #
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  •  (2)

Мы уже играли с ними в "Ростове"


Название городов пишется без кавычек.
Регистрация: 10.06.2016
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