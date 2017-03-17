Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:36
Иван Данильянц: Бердыев подтвердил свой высокий уровень - вел команду вперед, несмотря на все трудности (3)
Иван Данильянц: Бердыев подтвердил свой высокий уровень - вел команду вперед, несмотря на все трудности (3)
01:40
Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам (4)
Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам (4)
00:33
Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)
Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)
00:16
Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают (6)
Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают (6)
Вчера 23:56
Вандерсон: станет ли теперь полегче в чемпионате? Нет (2)
Вандерсон: станет ли теперь полегче в чемпионате? Нет (2)
Вчера 23:40
Ари: Миранчук - один из самых талантливых игроков России (3)
Ари: Миранчук - один из самых талантливых игроков России (3)
Вчера 23:00
Ари: всегда приятно забивать, в том числе "Спартаку" (10)
Ари: всегда приятно забивать, в том числе "Спартаку" (10)
Вчера 22:54
"Краснодар" проиграл "Сельте" и вылетел из Лиги Европы (33)
"Краснодар" проиграл "Сельте" и вылетел из Лиги Европы (33)
Вчера 22:45
"Мордовия" предлагает болельщикам билеты за пачку сигарет (1)
"Мордовия" предлагает болельщикам билеты за пачку сигарет (1)
Александр Ерохин: терпели, ждали своих шансов, но реализовать их не сумели
Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин рассказал, что команда до последнего верила в то, что можно пройти "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы.
"Не важно, "Манчестер" нам противостоял или другой клуб, это турнир на выбывание, в котором мы хотели пройти дальше. Поэтому, конечно же, мы расстроились.
Мы уже играли с ними в Ростове и понимали, что все возможно. Да, в составе "Манчестера" есть такие звезды, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, но мы старались играть в свой футбол.
Нам пришлось много обороняться, но мы терпели и ждали своих шансов, которые стали появляться во втором тайме. Но реализовать их не сумели", - цитирует Ерохина ТАСС.
"Не важно, "Манчестер" нам противостоял или другой клуб, это турнир на выбывание, в котором мы хотели пройти дальше. Поэтому, конечно же, мы расстроились.
Мы уже играли с ними в Ростове и понимали, что все возможно. Да, в составе "Манчестера" есть такие звезды, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, но мы старались играть в свой футбол.
Нам пришлось много обороняться, но мы терпели и ждали своих шансов, которые стали появляться во втором тайме. Но реализовать их не сумели", - цитирует Ерохина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.