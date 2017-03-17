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Никита Симонян: победа "Сельты" над "Краснодаром" справедлива

Победу "Сельты" над "Краснодаром" (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы стоит признать справедливым результатом, заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

"Что касается "Краснодара", тут и результат говорит в пользу "Сельты", да и по качеству, по ведению игры все-таки предпочтение отдается испанскому клубу. Хотя во внутреннем нашем чемпионате сегодня "Краснодар" в части постановки и ведения игры, контроля над мячом выглядит интереснее многих клубов.

А по матчу с "Сельтой" этого не скажешь - в "Сельте" футболисты, которые очень хорошо умеют контролировать мяч, играть как индивидуально, так и коллективно. Так что, в общем, победа "Сельты" справедлива".

Сказал бы, что Смолова не хватало в атаке, но тут уже ничего не поделаешь, футбол – такая игра", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян Краснодар
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 14:29) #
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online

На мой взгляд Краснодар в нашем чемпионате просто переоценен. Ну и что, что не было Смолова. Команда не может зависеть от одного игрока. Шалимов предал команде какой то импульс, но не более того. Сельта показала, что есть такое Краснодар.
Регистрация: 3.04.2013
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:36) #
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online

скоро хрюна Шалимова с его примитивным футболом Галицкий выкинет пинком под зад.
Регистрация: 7.03.2016
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