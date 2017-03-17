Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:36
Иван Данильянц: Бердыев подтвердил свой высокий уровень - вел команду вперед, несмотря на все трудности (3)
Иван Данильянц: Бердыев подтвердил свой высокий уровень - вел команду вперед, несмотря на все трудности (3)
01:40
Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам (5)
Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам (5)
00:34
Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают (6)
Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают (6)
00:33
Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)
Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)
Никита Симонян: победа "Сельты" над "Краснодаром" справедлива
Победу "Сельты" над "Краснодаром" (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы стоит признать справедливым результатом, заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян.
"Что касается "Краснодара", тут и результат говорит в пользу "Сельты", да и по качеству, по ведению игры все-таки предпочтение отдается испанскому клубу. Хотя во внутреннем нашем чемпионате сегодня "Краснодар" в части постановки и ведения игры, контроля над мячом выглядит интереснее многих клубов.
А по матчу с "Сельтой" этого не скажешь - в "Сельте" футболисты, которые очень хорошо умеют контролировать мяч, играть как индивидуально, так и коллективно. Так что, в общем, победа "Сельты" справедлива".
Сказал бы, что Смолова не хватало в атаке, но тут уже ничего не поделаешь, футбол – такая игра", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
"Что касается "Краснодара", тут и результат говорит в пользу "Сельты", да и по качеству, по ведению игры все-таки предпочтение отдается испанскому клубу. Хотя во внутреннем нашем чемпионате сегодня "Краснодар" в части постановки и ведения игры, контроля над мячом выглядит интереснее многих клубов.
А по матчу с "Сельтой" этого не скажешь - в "Сельте" футболисты, которые очень хорошо умеют контролировать мяч, играть как индивидуально, так и коллективно. Так что, в общем, победа "Сельты" справедлива".
Сказал бы, что Смолова не хватало в атаке, но тут уже ничего не поделаешь, футбол – такая игра", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.