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Анатолий Тимощук стал помощником Мирчи Луческу в "Зените"
Экс-футболист "Зенита" Анатолий Тимощук продолжит карьеру в тренерском штабе сине-бело-голубых в качестве помощника Мирчи Луческу. Соглашение рассчитано на 2 года.
"Футбольный клуб "Зенит" приветствует Анатолия Тимощука на новом посту и желает новых спортивных достижений вместе с сине-бело-голубыми!", - говорится на официальном сайте клуба.
"Футбольный клуб "Зенит" приветствует Анатолия Тимощука на новом посту и желает новых спортивных достижений вместе с сине-бело-голубыми!", - говорится на официальном сайте клуба.
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