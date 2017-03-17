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Анатолий Тимощук стал помощником Мирчи Луческу в "Зените"

Экс-футболист "Зенита" Анатолий Тимощук продолжит карьеру в тренерском штабе сине-бело-голубых в качестве помощника Мирчи Луческу. Соглашение рассчитано на 2 года.

"Футбольный клуб "Зенит" приветствует Анатолия Тимощука на новом посту и желает новых спортивных достижений вместе с сине-бело-голубыми!", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Тимощук Зенит
Сегодня, 13:37
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№42 Написал: Nik1975 (Сегодня, 14:29) #
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online

Вот что пишут адеватные питерские болелы .Но к сожалению их очень мало , это с чемпа. У Зенита много адекватных болельщиков, просто не хочется на каждом углу писать, что мы сейчас в го..е сидим - это и так всем видно. Лично мне давно стыдно, за то что делают с командой. Газпром уйди!!!! Я хочу видеть своих воспитанников в составе и Пусть не первые места - за то нестыдно будет за клуб.
У Спалетти играло всего 3 иноземца в старте - но это была не его заслуга, а были еще свои воспитанники которыми можно было гордиться. Они вырасли когда небыло больших денег. А так уже давно руки опустились увидеть светлое будущее родного клуба.
Регистрация: 8.03.2017
№41 Написал: Кристоф (Сегодня, 14:27) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: checkmate
Какая разница с Украины он или нет, на этом сайте сплошные ватники.

Я допустим ватник. И что?
Регистрация: 16.08.2008
№40 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:27) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
я так понимаю..
в этой истории и во всех плохих что происходит в зените..опять виноваты Спартачи..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№39 Написал: Nik1975 (Сегодня, 14:22) #
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online

К вашим голубым цветам теперь прибавился желтый,жовто блокитные вы наши Тьфу плять. У вас вообще в клубе кто нибудь думает об имидже команды?Все больше и больше презрения
Регистрация: 8.03.2017
№38 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:20) #
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online

укрожопы минусуют.
Регистрация: 7.03.2016
№37 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:20) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bazetd
Цитата: Пивовед
Путин- Газпром.
Газпром- Зенит.
Зенит- Тимощук.
Тимощук- Спонсор АТО.

По твоей логической цепочке Путин- Спонсор АТО.

Читающий жопой, открой глаза и перечитай пост. Это специально утрированная цепочка твоего дегенеративного собрата по болению за спартак. Который обвинил болельщиков Зенита убийцами детей донбаса из-за того, что ***ы в руководстве ОАО "Зенит" взяли Тимощука на должность. Связь оxуенная, не находишь?


Поздно.
Тимощук неоднократно подтверждал свое участие в поддержке киборгов из Ваффен УА.
Киборги из ВаффенУА неоднократно заявляли о необходимости уничтожения России.

Теперь Тимощук в вашем тренерском штабе.
Представь теперь, что сейчас творится на хохлосайтах, какое щас торжество там.

Вы подставили и опозорили Россию.

Жрите теперь полными горстями. За обе щёки.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№36 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:19) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bazetd
Да ты в конец ***ый)))) Причем здесь болельщики Зенита вообще?
Ты, *** такой же убийца детишек Донбаса, т.к. голосовал за Путина, а тот поощряет Газпром, который спонсирует Зенит, который пригласил бандеровца Тимощука.
Как тебе такая логическая цепочка, ебанашка?

Тут *** половину сайта надо в биореактор за***рить, несмотря на клубные пренадлежности. Дегенераты сплошные.

я за перхоть не голосую .. это теперь ваши проблемы..клуб бандеровцев..
как там теперь вираж запоет..

слава зениту..украине слава

иди пытайся руки отмыть..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№35 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:17) #
  • -3
  •  (3)
online

о! вышиванки попёрли. мочить ватников! хохлосрач форева!
Регистрация: 7.03.2016
№34 Написал: Nik1975 (Сегодня, 14:17) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: checkmate
Какая разница с Украины он или нет, на этом сайте сплошные ватники.

И ты в том числе
Регистрация: 8.03.2017
№33 Написал: checkmate (Сегодня, 14:16) #
  • +2
  •  (4)

Какая разница с Украины он или нет, на этом сайте сплошные ватники.
Регистрация: 21.02.2016
№32 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Это переборрр, Бэриморррр....это пе-ре-боррр.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№31 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 14:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Путин- Газпром.
Газпром- Зенит.
Зенит- Тимощук.
Тимощук- Спонсор АТО.

По твоей логической цепочке Путин- Спонсор АТО.

Читающий жопой, открой глаза и перечитай пост. Это специально утрированная цепочка твоего дегенеративного собрата по болению за спартак. Который обвинил болельщиков Зенита убийцами детей донбаса из-за того, что ***ы в руководстве ОАО "Зенит" взяли Тимощука на должность. Связь оxуенная, не находишь?


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№30 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:11) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: bazetd
Цитата: мяч квадратный
почему вираж молчит?
Согласовываем, 6лять, место проведения массовой акции с властями.

карманный фандвиж.
Регистрация: 7.03.2016
№29 Написал: Nik1975 (Сегодня, 14:11) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: barscool
Оооо....повылазило всякое говно (свиньи и им сочувствующие). Вам место в психбольнице-дебилы!

Говно ваше имя и то в чем вы живете
Регистрация: 8.03.2017
№28 Написал: avnik море (Сегодня, 14:10) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это назначение означает, что война в Украине - полное фуфло. О чём я не раз говорил. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№27 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 14:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: мяч квадратный
почему вираж молчит?

Согласовываем, 6лять, место проведения массовой акции с властями.


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№26 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:10) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bazetd
Цитата: SHIGA
болельщики зенита.. вы теперь соучастники убийств детишек..

Да ты в конец ***ый)))) Причем здесь болельщики Зенита вообще?
Ты, *** такой же убийца детишек Донбаса, т.к. голосовал за Путина, а тот поощряет Газпром, который спонсирует Зенит, который пригласил бандеровца Тимощука.
Как тебе такая логическая цепочка, ебанашка?

Тут *** половину сайта надо в биореактор за***рить, несмотря на клубные пренадлежности. Дегенераты сплошные.


Путин- Газпром.
Газпром- Зенит.
Зенит- Тимощук.
Тимощук- Спонсор АТО.

По твоей логической цепочке Путин- Спонсор АТО.

Очередь в биореактор не занимай.
За тобой уже выехали.
Пройдёшь без очереди.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№25 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 14:10) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Оооо....повылазило всякое говно (свиньи и им сочувствующие). Вам место в психбольнице-дебилы!


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№24 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:09) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну где вы патриоты и болельщики зенита..
один город, одна команда и один бандеровоц убийца детей в штабе..

есть что сказать то?

или опять схаваете как обычно.. недоноски куевы ( к нормальным это не относится.. но их мизерное количество)

все больше и больше..ненависть и отвращение к этому газпрому ..к этому миллеру, дюкову..митрофанову и всему что под названием зенит..

и это происходит в городе где жители пережили чудовищную блокаду от фашистов..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№23 Написал: papapa (Сегодня, 14:09) #
  • -2
  •  (2)
online

Отличная новость
Хорошо бы разумность Тимы повлияла на действия руководства клуба во всём - тогда мы бы и ЛЧ могли бы со временем выиграть
Регистрация: 2.02.2017
№22 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 14:08) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nik1975
Надо проводить акции на стадио против этого бандеровского ублюдка,питерским по херу они сами такие же раз молчат..

Нам уже выдвигаться на стадион, или подождать когда приедешь и компанию составишь???
Цитата: acetophenon
Я не понимаю тех, кто плюсует этому мyдaкy.

Я выше тебе написал ответ))) Биомусор плюсует.


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№21 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (3)
online

почему вираж молчит? вспомнить хотя бы бандеровские вью этого хохла. увидим ли банер - бандеровцы ПНX?
Регистрация: 7.03.2016
№20 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 14:05) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
болельщики зенита.. вы теперь соучастники убийств детишек..

Да ты в конец ***ый)))) Причем здесь болельщики Зенита вообще?
Ты, *** такой же убийца детишек Донбаса, т.к. голосовал за Путина, а тот поощряет Газпром, который спонсирует Зенит, который пригласил бандеровца Тимощука.
Как тебе такая логическая цепочка, ебанашка?

Тут *** половину сайта надо в биореактор за***рить, несмотря на клубные пренадлежности. Дегенераты сплошные.


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№19 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees^^
Слава украiне кричит вираж

Я не понимаю тех, кто плюсует этому мyдaкy.
Регистрация: 6.12.2014
№18 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:03) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кристоф
Цитата: Пивовед
Трепло и щипач в качестве капитана Зенита.
Негры в цветах которых нет чёрного.
Файеры и метод их транспортировки.
Стадион как памятник коррупции.
Гулливер и Вираж.
Баннер про Яшина и Динамо.
Баннер Еенит на весь Вираж.
Разноцветные Кокорин и Молло в составе.
Обнимашки Хусти и Риксена.
Неприкрытый админресурс и маразм с матчем с Уфой.
Макака с голой жопой на матче.
И
Бандеровец в тренерском штабе.

Зато говорят у них на стадионе будут самые большие туалеты в европе.


Большому говну- большой сортир.

Пусть в нём же и утонут, мрази..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№17 Написал: Nik1975 (Сегодня, 14:02) #
  • -2
  •  (2)
online

Надо проводить акции на стадио против этого бандеровского ублюдка,питерским по херу они сами такие же раз молчат.. Это чмо волосатое сейчас будет на наше бабло кормить этих мразей которые кричат что русских надо сжигать
Регистрация: 8.03.2017
№16 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 14:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Нормальным болелам сочувствую.


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№15 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:59) #
  • -2
  •  (4)
online

Вместо хохла Семака теперь хохол Тииощук.
Регистрация: 7.03.2016
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:58) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ничего святого у бомжей. Скрытое спонсорство АТО . Да куле там скрытое, открытое и наглое.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:58) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Трепло и щипач в качестве капитана Зенита.
Негры в цветах которых нет чёрного.
Файеры и метод их транспортировки.
Стадион как памятник коррупции.
Гулливер и Вираж.
Баннер про Яшина и Динамо.
Баннер Еенит на весь Вираж.
Разноцветные Кокорин и Молло в составе.
Обнимашки Хусти и Риксена.
Неприкрытый админресурс и маразм с матчем с Уфой.
Макака с голой жопой на матче.
И
Бандеровец в тренерском штабе.

Зато говорят у них на стадионе будут самые большие туалеты в европе.
Регистрация: 16.08.2008
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