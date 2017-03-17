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Евгений Харлачев может возглавить дубль "Локомотива"

Тренер-селекционер "Локомотива" Евгений Харлачев является кандидатом на пост наставника второй команды железнодорожников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Сейчас единственным кандидатом на пост главного тренера является Харлачев, но он пока не утвержден. В скором времени должно состояться совещание, на котором может быть точно определен наставник второй команды", - сказал источник.
Теги: Локомотив Харлачев
Сегодня, 13:57
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