"Реал" сыграет с "Баварией", "Ювентус" - с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.



На этой стадии не предусмотрено предварительного посева, также представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.



Все участники: "Атлетико" (Испания), "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Лестер" (Англия), "Монако" (Франция), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия).



Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.



Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:



"Атлетико" Мадрид - "Лестер Сити"



"Боруссия" Дортмунд - "Монако"



"Бавария" - "Реал" Мадрид



"Ювентус" - "Барселона"

