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"Реал" сыграет с "Баварией", "Ювентус" - с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов
Сегодня в штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
На этой стадии не предусмотрено предварительного посева, также представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.
Все участники: "Атлетико" (Испания), "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Лестер" (Англия), "Монако" (Франция), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия).
Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:
"Атлетико" Мадрид - "Лестер Сити"
"Боруссия" Дортмунд - "Монако"
"Бавария" - "Реал" Мадрид
"Ювентус" - "Барселона"
На этой стадии не предусмотрено предварительного посева, также представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.
Все участники: "Атлетико" (Испания), "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Лестер" (Англия), "Монако" (Франция), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия).
Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:
"Атлетико" Мадрид - "Лестер Сити"
"Боруссия" Дортмунд - "Монако"
"Бавария" - "Реал" Мадрид
"Ювентус" - "Барселона"
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