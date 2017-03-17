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"Реал" сыграет с "Баварией", "Ювентус" - с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

На этой стадии не предусмотрено предварительного посева, также представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Все участники: "Атлетико" (Испания), "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Лестер" (Англия), "Монако" (Франция), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия).

Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:

"Атлетико" Мадрид - "Лестер Сити"

"Боруссия" Дортмунд - "Монако"

"Бавария" - "Реал" Мадрид

"Ювентус" - "Барселона"
Сегодня, 14:16
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(1)
№7 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 14:26) #
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  •  (0)
online

Анчелотти покажет плаксам......
Регистрация: 17.06.2016
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Юве пройдет!!!!!

Атлетико, Монако, Бавария???, Юве.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 14:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
в целом равные пары...ну может Атлетико чуть больше повезло, хотя кто знает, что Лисы им приподнесут


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: Dragon (Сегодня, 14:22) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ювентус»
отлично,еще до жеребьевки писал что только Юве может остановить гнома с Барсой,должно вернуться за судейство с ПСЖ
Регистрация: 28.02.2017
№3 Написал: Sura73 Ульяновск (Сегодня, 14:18) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
FORZA JUVE!!!! Думаю по силам пройти Барсу
Регистрация: 29.10.2013
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:16) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Бавария" - "Реал" Мадрид
"Ювентус" - "Барселона"

Это уровень финала
Регистрация: 27.04.2009
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
2 матча уровня полуфинала ЛЧ и 2 матча уровня плей-офф ЛЕ..
Регистрация: 16.03.2010
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