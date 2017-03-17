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"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

До этой стадии дошли следующие команды: "Лион", "Манчестер Юнайтед", "Сельта", "Бешикташ", "Генк", "Андерлехт", "Шальке" и "Аякс".

Никаких ограничений при жеребьевке не предусмотрено. Команды из одной страны и уже игравшие друг с другом на групповом этапе могут встретиться между собой.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед"

"Сельта" - "Генк"

"Аякс" - "Шальке"

"Лион" - "Бешикташ"

Игры пройдут 13 и 20 апреля. Первые команды в парах сыграют первую игру дома.
Сегодня, 15:14
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№9 Написал: Scoter дом (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Батька,

Влетели Лиону. Вчера 2:1 выиграли,но первую слетели 4:2
Регистрация: 26.09.2006
№8 Написал: Батька (Сегодня, 15:39) #
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  •  (3)

А Рома где ? или она влетела кому-то в 1/8 ? что то не видел матч и жеребьевки ... думал она главный претендент вместе с МЮ ))
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: Scoter дом (Сегодня, 15:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Манчестер,Сельта,Шальке,Лион
Регистрация: 26.09.2006
№6 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 15:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TM_Rostov
По мне так хотелось бы увидеть в финале МЮ - Лион

Так же подумалось)
Регистрация: 25.05.2013
№5 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 15:21) #
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Эх..

А было бы интересно увидеть второе противостояние с Андерлехтом.. Но МЮ удачи ... После встреч с Ростовом к Мауру большое уважение. За отношение к сопернику, к игрокам и нашему Тренеру.

По мне так хотелось бы увидеть в финале МЮ - Лион
Регистрация: 21.09.2015
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:20) #
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  •  (5)

Все ясно!
МЮ, Сельта, Шальке и Лион
Цитата: veshei
Единственный вопрос о явном фаворите только по последней паре

это вам не греков чпокать, Лион без вариантов.
Понятно, что футбол, что может быть все что угодно, но по-футбольному - Лион


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: veshei (Сегодня, 15:16) #
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Единственный вопрос о явном фаворите только по последней паре, по остальным все ясно...
Регистрация: 2.09.2013
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:15) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
интересные пары,везде будут играть в футбол,все автобусы уже вылетели
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А вот это обидно! rage


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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