"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.



До этой стадии дошли следующие команды: "Лион", "Манчестер Юнайтед", "Сельта", "Бешикташ", "Генк", "Андерлехт", "Шальке" и "Аякс".



Никаких ограничений при жеребьевке не предусмотрено. Команды из одной страны и уже игравшие друг с другом на групповом этапе могут встретиться между собой.



Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:



"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед"



"Сельта" - "Генк"



"Аякс" - "Шальке"



"Лион" - "Бешикташ"



Игры пройдут 13 и 20 апреля. Первые команды в парах сыграют первую игру дома.