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15:14
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
14:42
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На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы
Сегодня в штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
До этой стадии дошли следующие команды: "Лион", "Манчестер Юнайтед", "Сельта", "Бешикташ", "Генк", "Андерлехт", "Шальке" и "Аякс".
Никаких ограничений при жеребьевке не предусмотрено. Команды из одной страны и уже игравшие друг с другом на групповом этапе могут встретиться между собой.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:
"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед"
"Сельта" - "Генк"
"Аякс" - "Шальке"
"Лион" - "Бешикташ"
Игры пройдут 13 и 20 апреля. Первые команды в парах сыграют первую игру дома.
До этой стадии дошли следующие команды: "Лион", "Манчестер Юнайтед", "Сельта", "Бешикташ", "Генк", "Андерлехт", "Шальке" и "Аякс".
Никаких ограничений при жеребьевке не предусмотрено. Команды из одной страны и уже игравшие друг с другом на групповом этапе могут встретиться между собой.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:
"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед"
"Сельта" - "Генк"
"Аякс" - "Шальке"
"Лион" - "Бешикташ"
Игры пройдут 13 и 20 апреля. Первые команды в парах сыграют первую игру дома.
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