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"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
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На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
Гендиректор "Боруссии": тот, кто обыгрывает "Манчестер Сити", умеет играть в футбол
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. По ее итогам его команде предстоят две встречи с "Монако".
"Хороший жребий. Но тот, кто обыгрывает "Манчестер Сити", умеет играть в футбол. И все же нам не на что жаловаться. В целом это хороший жребий!" - сказал Ватцке.
Газета.ru
"Хороший жребий. Но тот, кто обыгрывает "Манчестер Сити", умеет играть в футбол. И все же нам не на что жаловаться. В целом это хороший жребий!" - сказал Ватцке.
Газета.ru
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