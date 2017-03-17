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Гендиректор "Боруссии": тот, кто обыгрывает "Манчестер Сити", умеет играть в футбол

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. По ее итогам его команде предстоят две встречи с "Монако".

"Хороший жребий. Но тот, кто обыгрывает "Манчестер Сити", умеет играть в футбол. И все же нам не на что жаловаться. В целом это хороший жребий!" - сказал Ватцке.

Газета.ru
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 15:21
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