Гендиректор "Боруссии": тот, кто обыгрывает "Манчестер Сити", умеет играть в футбол

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. По ее итогам его команде предстоят две встречи с "Монако"."Хороший жребий. Но тот, кто обыгрывает "Манчестер Сити", умеет играть в футбол. И все же нам не на что жаловаться. В целом это хороший жребий!" - сказал Ватцке.