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Гари Линекер: надеялся, что "Лестеру" попадётся "Барса"

Футбольный эксперт Гари Линекер надеялся, что "Лестеру" в 1/4 финала Лиги чемпионов попадётся "Барселона.

"На самом деле надеялся, что "Лестеру" в четвертьфинале попадётся "Барса". Теперь придётся ждать полуфинала", - написал Линекер на своей странице в "Твиттере".
Теги: Линекер Лестер Барселона
Сегодня, 16:37
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