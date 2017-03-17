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"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
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На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
Гари Линекер: надеялся, что "Лестеру" попадётся "Барса"
Футбольный эксперт Гари Линекер надеялся, что "Лестеру" в 1/4 финала Лиги чемпионов попадётся "Барселона.
"На самом деле надеялся, что "Лестеру" в четвертьфинале попадётся "Барса". Теперь придётся ждать полуфинала", - написал Линекер на своей странице в "Твиттере".
"На самом деле надеялся, что "Лестеру" в четвертьфинале попадётся "Барса". Теперь придётся ждать полуфинала", - написал Линекер на своей странице в "Твиттере".
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