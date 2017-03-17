Гари Линекер: надеялся, что "Лестеру" попадётся "Барса"

Футбольный эксперт Гари Линекер надеялся, что "Лестеру" в 1/4 финала Лиги чемпионов попадётся "Барселона.



"На самом деле надеялся, что "Лестеру" в четвертьфинале попадётся "Барса". Теперь придётся ждать полуфинала", - написал Линекер на своей странице в "Твиттере".