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Начала продажа билетов на финал Лиги чемпионов сезона-2016/17
Стартовала продажа билетов на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2016/17.
Самый дешевый билет на матч будет стоить 60 фунтов, самый дорогой - 390 фунтов.
"Вместимость стадиона на финал составит 66000 зрителей, и сразу 41500 билетов достанутся болельщикам и нейтральным зрителям. Каждая из команд-финалистов получит по 18000 билетов, а еще 5500 билетов будут реализованы через сайт uefa.com. Оставшиеся билеты будут выделены оргкомитету, национальным ассоциациям УЕФА, коммерческим партнерам УЕФА и партнерам в сфере вещания, а также на нужды программы корпоративного приема", - говорится на официальном сайте УЕФА.
Самый дешевый билет на матч будет стоить 60 фунтов, самый дорогой - 390 фунтов.
"Вместимость стадиона на финал составит 66000 зрителей, и сразу 41500 билетов достанутся болельщикам и нейтральным зрителям. Каждая из команд-финалистов получит по 18000 билетов, а еще 5500 билетов будут реализованы через сайт uefa.com. Оставшиеся билеты будут выделены оргкомитету, национальным ассоциациям УЕФА, коммерческим партнерам УЕФА и партнерам в сфере вещания, а также на нужды программы корпоративного приема", - говорится на официальном сайте УЕФА.
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