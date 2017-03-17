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"Амкар" прилетел в Томск
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"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (14)
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На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
"Анжи" - "Оренбург": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Оренбурга" на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги.
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Брызгалов, Кацаев, Хубулов, Асильдаров, Будковский.
"Оренбург": Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Малых, Дюриш, Коронов, Афонин, Георгиев, Григорьев, Ойеволе.
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Брызгалов, Кацаев, Хубулов, Асильдаров, Будковский.
"Оренбург": Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Малых, Дюриш, Коронов, Афонин, Георгиев, Григорьев, Ойеволе.
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