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"Анжи" - "Оренбург": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Оренбурга" на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги.

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Брызгалов, Кацаев, Хубулов, Асильдаров, Будковский.

"Оренбург": Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Малых, Дюриш, Коронов, Афонин, Георгиев, Григорьев, Ойеволе.
Теги: Анжи Оренбург
Сегодня, 18:37
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(2)
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:58) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ИМХО, газон не помешает Юрченко в очередной раз проиграть.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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