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Илья Жигулёв: приглашение в главную команду "Краснодара" было совершенно неожиданным
21-летний полузащитник "Краснодара" Илья Жигулёв ответил на вопросы клубной пресс-службы.
- Илья, давай традиционно начнем с твоего рассказа о месте, где ты родился, о твоей семье, о первых шагах в футболе.
- Родом я из станицы Северской Краснодарского края. Мама моя – швея на дому, а отец – частный предприниматель. Когда мне было шесть или семь лет, родители вместе с дядей отдали меня в местную футбольную секцию.
- Отец с дядей, наверное, большие поклонники футбола?
- Да. Отец занимался разными видами спорта – футболом, баскетболом, волейболом, но играл только на любительском уровне. А дядя в юности считался перспективным футболистом. В свое время его приглашали в интернат «Кубани», но его не отпустила мама, моя бабушка.
- На какой позиции ты играл в первые годы своих занятий футболом?
- Так получилось, что меня практически с первой тренировки определили в центр полузащиты, и с тех пор мое амплуа не менялось, хотя я и сменил несколько футбольных школ.
- А где еще ты занимался в промежутке между Северской и Академией «Краснодара»?
- После года занятий в родной станице я перешел в футбольную секцию поселка Черноморский, это тоже Северский район. В то время мой отец работал в Черноморском, там была перспективная команда, и я тренировался в ней три года. А затем еще около года занимался в городской СДЮШОР № 5 в Краснодаре, что расположена на улице 2-й Пятилетки.
- Как оказался в «Краснодаре»?
- Мне было 12 лет, это было лето 2008 года. Объявили отбор в Академию ФК «Краснодар», но тогда еще она называлась Центром подготовки резерва клуба. Я прошел два просмотра и уже в сентябре пошел в школу, будучи игроком команды 1996 года рождения самого первого набора. В основном ребята из команды тогда ходили в шестой класс, а я – в седьмой, поскольку пошел в школу с 6-ти лет. Тренироваться мы начали уже поздней осенью, ближе к зиме.
- Кто был твоим кумиром в детстве?
- Сначала им являлся Стивен Джеррард, а потом, когда я стал чуть постарше, моим самым любимым игроком стал Андрес Иньеста. Джеррард уже закончил, а Иньеста продолжает выступать, и я по-прежнему восхищаюсь его игрой.
- За время твоего обучения в Академии ФК «Краснодар» ты занимался под началом разных тренеров. Кто оказал самое большое влияние на твое формирование как футболиста?
- Я благодарен всем тренером и, наверное, от каждого что-то нужное почерпнул. Конечно, никогда не забуду Владимира Ивановича Шевелева, который пригласил меня в «Краснодар» и работал с нами первые годы. Он и ассистировавший ему Максим Николаевич Пряников тогда не просто тренировали нас, но и очень помогали нам в быту, когда мы жили, учились и занимались футболом в режиме интерната. Мы все тогда впервые уехали из дома, и привыкать к новой, самостоятельной жизни было очень непросто. Потом нас тренировал Михаил Васильевич Афонин, который также дал нам многое. Позже я перешел в молодежную команду, и там с нами работали тоже очень хорошие тренеры – Артур Вячеславович Оленин, Игорь Евгеньевич Калешин. Ну и, конечно, отдельные слова благодарности хочу адресовать Игорю Михайловичу Шалимову. Он вывел нас на новый уровень в «Краснодаре-2», и он же затем поверил в меня, пригасил в главную команду и дал возможность в ней дебютировать.
- Насколько неожиданным для тебя самого стало приглашение в главную команду?
- Совершенно неожиданным. Я прошел с основой первый сбор в ОАЭ и по возвращении в Краснодар уже ночью должен был лететь в Турцию на сбор с молдавской командой «Милсами», в которой я играл в аренде с начала этого сезона. И тут мне позвонили из руководства клуба и сказали: «Ты остаешься». Конечно, я очень обрадовался.
- Ребята из молодежки, из «Краснодара-2», твои партнеры как отреагировали на это известие?
- Звонили, писали, поздравляли (улыбается). Самым первым поздравил, конечно, лучший друг – Олег Ланин, с которым мы вместе тренировались с 2008 года. Сейчас он на правах аренды играет за красноярский «Енисей». Очень надеюсь, что когда-нибудь мы с ним вместе сможем вместе выйти на поле в футболках главной команды «Краснодара».
- А футболисты основы как отреагировали на то, что ты стал их полноправным партнером?
- Поздравляли, говорили разные хорошие слова, напутствовали, чтобы продолжал работать, прогрессировать, не останавливался. Спасибо им, их поддержка для меня очень важна, без нее у меня вряд ли бы что-то получилось.
- Каковы впечатления от первых матчей за главную команду? Сильно волновался?
- В игре с «Уралом» волновался меньше, поскольку был готов к тому, что выйду на замену, хорошо размялся перед этим. Хотя первые минуты на поле все равно были волнительными, но потом игра захватила, и волнение ушло. А со «Спартаком» все получилось очень неожиданно, Юра Газинский получил травму, и мне пришлось выходить на поле без разминки. К тому же я еще никогда не играл в матче такого уровня и при таком количестве зрителей, поэтому, не скрою, волнение поначалу присутствовало. Но, затем, как и в матче с «Уралом», смог успокоиться и сосредоточился на игре.
- В гостевой игре с «Сельой» ты впервые вышел в стартовом составе и отыграл 83 минуты.
- Игра нам давалась очень сложно. Задача была постараться не пропустить в первом тайме, и мы с ней справились, хотя соперник поддавливал нас достаточно серьезно. В начале второй половины «Сельта» все-таки смогла выйти вперед, но хорошо, что нам удалось быстро сравнять счет. После этого у нас были еще моменты… Очень жаль, конечно, что в самой концовке мы получили в свои ворота еще один мяч. Думаю, ничья была бы и более закономерным, и более приемлемым для нас итогом...
ФК "Краснодар"
- Илья, давай традиционно начнем с твоего рассказа о месте, где ты родился, о твоей семье, о первых шагах в футболе.
- Родом я из станицы Северской Краснодарского края. Мама моя – швея на дому, а отец – частный предприниматель. Когда мне было шесть или семь лет, родители вместе с дядей отдали меня в местную футбольную секцию.
- Отец с дядей, наверное, большие поклонники футбола?
- Да. Отец занимался разными видами спорта – футболом, баскетболом, волейболом, но играл только на любительском уровне. А дядя в юности считался перспективным футболистом. В свое время его приглашали в интернат «Кубани», но его не отпустила мама, моя бабушка.
- На какой позиции ты играл в первые годы своих занятий футболом?
- Так получилось, что меня практически с первой тренировки определили в центр полузащиты, и с тех пор мое амплуа не менялось, хотя я и сменил несколько футбольных школ.
- А где еще ты занимался в промежутке между Северской и Академией «Краснодара»?
- После года занятий в родной станице я перешел в футбольную секцию поселка Черноморский, это тоже Северский район. В то время мой отец работал в Черноморском, там была перспективная команда, и я тренировался в ней три года. А затем еще около года занимался в городской СДЮШОР № 5 в Краснодаре, что расположена на улице 2-й Пятилетки.
- Как оказался в «Краснодаре»?
- Мне было 12 лет, это было лето 2008 года. Объявили отбор в Академию ФК «Краснодар», но тогда еще она называлась Центром подготовки резерва клуба. Я прошел два просмотра и уже в сентябре пошел в школу, будучи игроком команды 1996 года рождения самого первого набора. В основном ребята из команды тогда ходили в шестой класс, а я – в седьмой, поскольку пошел в школу с 6-ти лет. Тренироваться мы начали уже поздней осенью, ближе к зиме.
- Кто был твоим кумиром в детстве?
- Сначала им являлся Стивен Джеррард, а потом, когда я стал чуть постарше, моим самым любимым игроком стал Андрес Иньеста. Джеррард уже закончил, а Иньеста продолжает выступать, и я по-прежнему восхищаюсь его игрой.
- За время твоего обучения в Академии ФК «Краснодар» ты занимался под началом разных тренеров. Кто оказал самое большое влияние на твое формирование как футболиста?
- Я благодарен всем тренером и, наверное, от каждого что-то нужное почерпнул. Конечно, никогда не забуду Владимира Ивановича Шевелева, который пригласил меня в «Краснодар» и работал с нами первые годы. Он и ассистировавший ему Максим Николаевич Пряников тогда не просто тренировали нас, но и очень помогали нам в быту, когда мы жили, учились и занимались футболом в режиме интерната. Мы все тогда впервые уехали из дома, и привыкать к новой, самостоятельной жизни было очень непросто. Потом нас тренировал Михаил Васильевич Афонин, который также дал нам многое. Позже я перешел в молодежную команду, и там с нами работали тоже очень хорошие тренеры – Артур Вячеславович Оленин, Игорь Евгеньевич Калешин. Ну и, конечно, отдельные слова благодарности хочу адресовать Игорю Михайловичу Шалимову. Он вывел нас на новый уровень в «Краснодаре-2», и он же затем поверил в меня, пригасил в главную команду и дал возможность в ней дебютировать.
- Насколько неожиданным для тебя самого стало приглашение в главную команду?
- Совершенно неожиданным. Я прошел с основой первый сбор в ОАЭ и по возвращении в Краснодар уже ночью должен был лететь в Турцию на сбор с молдавской командой «Милсами», в которой я играл в аренде с начала этого сезона. И тут мне позвонили из руководства клуба и сказали: «Ты остаешься». Конечно, я очень обрадовался.
- Ребята из молодежки, из «Краснодара-2», твои партнеры как отреагировали на это известие?
- Звонили, писали, поздравляли (улыбается). Самым первым поздравил, конечно, лучший друг – Олег Ланин, с которым мы вместе тренировались с 2008 года. Сейчас он на правах аренды играет за красноярский «Енисей». Очень надеюсь, что когда-нибудь мы с ним вместе сможем вместе выйти на поле в футболках главной команды «Краснодара».
- А футболисты основы как отреагировали на то, что ты стал их полноправным партнером?
- Поздравляли, говорили разные хорошие слова, напутствовали, чтобы продолжал работать, прогрессировать, не останавливался. Спасибо им, их поддержка для меня очень важна, без нее у меня вряд ли бы что-то получилось.
- Каковы впечатления от первых матчей за главную команду? Сильно волновался?
- В игре с «Уралом» волновался меньше, поскольку был готов к тому, что выйду на замену, хорошо размялся перед этим. Хотя первые минуты на поле все равно были волнительными, но потом игра захватила, и волнение ушло. А со «Спартаком» все получилось очень неожиданно, Юра Газинский получил травму, и мне пришлось выходить на поле без разминки. К тому же я еще никогда не играл в матче такого уровня и при таком количестве зрителей, поэтому, не скрою, волнение поначалу присутствовало. Но, затем, как и в матче с «Уралом», смог успокоиться и сосредоточился на игре.
- В гостевой игре с «Сельой» ты впервые вышел в стартовом составе и отыграл 83 минуты.
- Игра нам давалась очень сложно. Задача была постараться не пропустить в первом тайме, и мы с ней справились, хотя соперник поддавливал нас достаточно серьезно. В начале второй половины «Сельта» все-таки смогла выйти вперед, но хорошо, что нам удалось быстро сравнять счет. После этого у нас были еще моменты… Очень жаль, конечно, что в самой концовке мы получили в свои ворота еще один мяч. Думаю, ничья была бы и более закономерным, и более приемлемым для нас итогом...
ФК "Краснодар"
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