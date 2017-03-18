Чорлука, Модрич и Ракитич вызваны в сборную Хорватии на матч с Украиной

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич вызвал 23 игрока для подготовки к отборочному матчу ЧМ-2018 против Украины. Встреча состоится 24 марта.: Субашич («Монако»), Калинич («Гент»), Ливакович («Динамо» Загреб): Чорлука («Локомотив»), Вида («Динамо»), Шиме Врсалько («Атлетико), Пиварич, Лешкович (оба – «Динамо» Загреб), Едвай («Байер»), Митрович («Бешикташ»): Модрич, Ковачич (оба – «Реал»), Ракитич («Барселона»), Перишич, Брозович («Интер»), Бадель («Фиорентина»), Рог («Наполи»), Брадарич («Риека»): Манджукич, Пьяца (оба – «Ювентус»), Калинич («Фиорентина»), Крамарич («Хоффенхайм»), Чоп («Спортинг»).