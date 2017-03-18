Александр Зинченко и Евгений Селезнев вызваны в сборную Украины

Стал известен состав сборной Украины, который Андрей Шевченко вызвал для подготовки к гостевому отборочному матчу ЧМ-2018 с командой Хорватии. Игра запланирована на 24 марта.: Андрей Пятов («Шахтёр»), Никита Шевченко («Шахтёр»), Денис Бойко («Малага»).: Александр Кучер («Шахтёр»), Ярослав Ракицкий («Шахтёр»), Иван Ордец («Шахтёр»), Богдан Бутко («Шахтёр»), Сергей Кривцов («Шахтёр»), Артём Федецкий («Дармштадт»), Николай Морозюк («Динамо» К), Николай Матвиенко («Карпаты»).: Тарас Степаненко («Шахтёр»), Максим Малышев («Шахтёр»), Виктор Коваленко («Шахтёр»), Андрей Ярмоленко («Динамо» К), Сергей Сидорчук («Динамо» К), Виктор Цыганков («Динамо» К), Руслан Ротань («Днепр»), Александр Зинченко (ПСВ), Иван Петряк («Заря»), Евгений Коноплянка («Шальке-04»), Евгений Шахов (ПАОК), Руслан Малиновский («Генк»).: Артём Беседин («Динамо» К), Артём Кравец («Гранада»), Роман Зозуля («Бетис»), Евгений Селезнёв («Карабюкспор»).