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Хосеп Гвардиола: сейчас у меня больше власти, чем когда-либо ранее

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о том, что планирует кардинальное изменение состава команды.

"Я не собираюсь менять тактику на матч с "Ливерпулем", мы должны попробовать вновь сыграть в свой футбол. Нам нужно лучше защищаться. Соперники должны прижиматься к своим воротам, когда мы создаем моменты.

Сейчас у меня больше власти, чтобы формировать стартовый состав, чем когда-либо ранее. Я читал в прессе, что мы собираемся продать летом 12 или 13 игроков. Это невозможно, у них всех есть контракт с клубом. Мы должны платить им зарплату.

Мы постараемся усилить команду. В следующие полтора месяца я ожидаю огромного прогресса от команды. Следующий сезон будет лучше", – цитирует Гвардиолу "Sports.ru" со ссылкой на испанские СМИ.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 03:28
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