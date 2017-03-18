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Игорь Лебеденко: понять, каким стал ЦСКА, можно будет только спустя несколько туров

Полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко высказал свое мнение о предстоящем сопернике по 20-му туру РФПЛ - столичному ЦСКА.

"Оценивать ЦСКА сейчас невозможно. У них есть определённые проблемы, а победа над "Томью" (4:0) просто должна была случиться. У ЦСКА поменялся тренер, поэтому понять, какой стала команда, можно будет только спустя несколько туров. Тем не менее нам нужно постараться показать свои лучшие качества и победить.

"Терек" всегда славился своей командной игрой. Независимо от того, кто находится на поле, мы должны показывать одинаковый футбол", - цитирует Лебеденко официальный сайт "Терека".
Теги: Терек ЦСКА Лебеденко
Сегодня, 08:19
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