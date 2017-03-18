Ари: у нас был вариант из Китая, но в "Краснодаре", видимо, думали, что мы их обманываем

Форвард "Локомотива" Ари рассказал, что выступая за "Краснодар" получал предложение из Китая.– Нет, просто у меня был вариант из Китая, но "Краснодар" не отпустил, и сделка сорвалась. Пришлось срочно искать команду – трансферное окно ведь закрывалось. А я уже знал, что мной интересуется "Локомотив". Времени почти не оставалось, но, к счастью, мы успели оформить все документы.– Это очень странная и неприятная история. "Краснодар" хотел отдать меня в аренду в "Галатасарай" на полтора года. Я отказался, потому что агент нашел мне команду из Китая. После этого на меня начали давить. Говорили: "Ты не будешь здесь играть, ты не нравишься тренеру". Но у меня ведь контракт еще на 2,5 года? Я ответил: "В таком случае я остаюсь и буду доказывать, что достоин играть в основном составе".Почему меня не отпустили в Китай, я тоже не понял. Такое ощущение, что в "Краснодаре" думали, что мы с агентом пытаемся всех обмануть, и никакого варианта с Китаем не существует. Я даже сомневаюсь в том, что президенту (Сергею Галицкому – примечание) доносили информацию в том виде, как было на самом деле. Но теперь я в "Локомотиве" и хочу забыть все, что произошло в "Краснодаре".