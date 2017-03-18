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Ари: у нас был вариант из Китая, но в "Краснодаре", видимо, думали, что мы их обманываем

Форвард "Локомотива" Ари рассказал, что выступая за "Краснодар" получал предложение из Китая.

– Ваш переход в "Локомотив" был оформлен за 15 минут до закрытия трансферного окна. Долго не могли решиться?

– Нет, просто у меня был вариант из Китая, но "Краснодар" не отпустил, и сделка сорвалась. Пришлось срочно искать команду – трансферное окно ведь закрывалось. А я уже знал, что мной интересуется "Локомотив". Времени почти не оставалось, но, к счастью, мы успели оформить все документы.

– Почему нельзя было остаться в "Краснодаре"?

– Это очень странная и неприятная история. "Краснодар" хотел отдать меня в аренду в "Галатасарай" на полтора года. Я отказался, потому что агент нашел мне команду из Китая. После этого на меня начали давить. Говорили: "Ты не будешь здесь играть, ты не нравишься тренеру". Но у меня ведь контракт еще на 2,5 года? Я ответил: "В таком случае я остаюсь и буду доказывать, что достоин играть в основном составе".

Почему меня не отпустили в Китай, я тоже не понял. Такое ощущение, что в "Краснодаре" думали, что мы с агентом пытаемся всех обмануть, и никакого варианта с Китаем не существует. Я даже сомневаюсь в том, что президенту (Сергею Галицкому – примечание) доносили информацию в том виде, как было на самом деле. Но теперь я в "Локомотиве" и хочу забыть все, что произошло в "Краснодаре".

Матч ТВ
Теги: Ари Краснодар
Сегодня, 10:48
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№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:01) #
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Странная история конечно!
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Просто так с игроком не разрывают контракт, тем более, если он забивной нап.
Вся хрень идет от агента, и, судя по таким же скандалам, агент виноват в этом на 100%.
А Ари как марионетка, ему и не скажут если что.
Регистрация: 26.06.2008
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да Шалимов как тренер и как человек овно.Еще в бытность игроком вел себя хамски,одно письмецо на Садырина чего стоит.А ведь в матче с Сельтой когда Смолов смотрел с трибуны тот же Ари очень бы не помешал команде.Понятно что от балласта в лице Торбинского-Быстрова нужно избавляться,но Ари добротный,средний нап забивающий немало.Не всегда стабильный да,но на позиции напа посильнее оставленного Вандерсона.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чето разговорился он
Регистрация: 22.09.2007
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