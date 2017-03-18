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Ринат Билялетдинов: "Локомотиву" просто надо решить задачу выхода в Европу

Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов в преддверии матча 20-го тура РФПЛ со "Спартаком" высказал мнение о перспективах железнодорожников.

"Локомотив" еще не потерял шансов на медали – отрыв не катастрофический. Просто недобор очков в матчах с "Уфой" и "Крыльями Советов" мешает железнодорожникам оказаться в "еврозоне".

Команда может уже через два-три тура претендовать на медали, если все сложится удачно, и конкуренты потеряют очки. Но чемпионом клуб уже не станет. Это возможно только теоретически, но не в реальности. Сейчас "Локомотиву" просто надо решить задачу выхода в Европу", - цитирует Билялетдинова ТАСС.
Теги: Локомотив Билялетдинов Р.
Сегодня, 11:17
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№1 Написал: Lacan (Сегодня, 11:53) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Зачем????Чтоб позориться, снова проигрывать киприотам?
Регистрация: 27.09.2011
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