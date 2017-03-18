Дик Адвокат намерен летом закончить тренерскую карьеру

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат планирует завершить карьеру после окончания сезона-2016/17, передает Goal.com.



Ранее стало известно, что 69-летний голландец летом покинет турецкую команду, он уже сообщил об этом руководству клуба.



"Наконец-то в конце сезона я закончу свою тренерскую работу. Не считаю, что говорю о своем решении слишком рано", - заявил Адвокат.