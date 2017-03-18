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Дик Адвокат намерен летом закончить тренерскую карьеру

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат планирует завершить карьеру после окончания сезона-2016/17, передает Goal.com.

Ранее стало известно, что 69-летний голландец летом покинет турецкую команду, он уже сообщил об этом руководству клуба.

"Наконец-то в конце сезона я закончу свою тренерскую работу. Не считаю, что говорю о своем решении слишком рано", - заявил Адвокат.
Теги: Адвокат
Сегодня, 11:53
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(0)
№2 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Все таки он был лучший
Регистрация: 13.11.2014
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Умный мужик.Большой мастер...прекрасно,интересно,
насыщено проводит свою жизнь.Белая зависть)
Регистрация: 17.03.2008
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