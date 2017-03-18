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Руслан Нигматуллин: не хочу петь дифирамбов Каррере, не хочу сглазить "Спартак"
Экс-вратарь "Локомотива" и "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался относительно предстоящей встречи его бывших клубов в рамках 20-го тура премьер-лиги.
"Красно-белые и в первой части чемпионата одержали много побед с минимальным счётом. Такова тактика Карреры - не пропустить, а уж свой мяч как-нибудь заковырять. Также играл и "Локомотив" начала нулевых. Мы знали, что одного гола нам хватит для победы, потому что сзади отыграем на ноль. И эта схема приносила результат.
Трудно делать какие-то выводы по первым матчам весны. Каррера же не к ним подводил команду. Ещё играть и играть. Впереди все самые важные матчи. Пока не хочу петь дифирамбов итальянскому тренеру, мол, какой он молодец, потому что всё еще может произойти, несмотря на восьмиочковый задел. Не хочу сглазить "Спартак", - цитирует Нигматуллина RT.
"Красно-белые и в первой части чемпионата одержали много побед с минимальным счётом. Такова тактика Карреры - не пропустить, а уж свой мяч как-нибудь заковырять. Также играл и "Локомотив" начала нулевых. Мы знали, что одного гола нам хватит для победы, потому что сзади отыграем на ноль. И эта схема приносила результат.
Трудно делать какие-то выводы по первым матчам весны. Каррера же не к ним подводил команду. Ещё играть и играть. Впереди все самые важные матчи. Пока не хочу петь дифирамбов итальянскому тренеру, мол, какой он молодец, потому что всё еще может произойти, несмотря на восьмиочковый задел. Не хочу сглазить "Спартак", - цитирует Нигматуллина RT.
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