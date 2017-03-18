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Руслан Нигматуллин: не хочу петь дифирамбов Каррере, не хочу сглазить "Спартак"

Экс-вратарь "Локомотива" и "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался относительно предстоящей встречи его бывших клубов в рамках 20-го тура премьер-лиги.

"Красно-белые и в первой части чемпионата одержали много побед с минимальным счётом. Такова тактика Карреры - не пропустить, а уж свой мяч как-нибудь заковырять. Также играл и "Локомотив" начала нулевых. Мы знали, что одного гола нам хватит для победы, потому что сзади отыграем на ноль. И эта схема приносила результат.

Трудно делать какие-то выводы по первым матчам весны. Каррера же не к ним подводил команду. Ещё играть и играть. Впереди все самые важные матчи. Пока не хочу петь дифирамбов итальянскому тренеру, мол, какой он молодец, потому что всё еще может произойти, несмотря на восьмиочковый задел. Не хочу сглазить "Спартак", - цитирует Нигматуллина RT.
Теги: Нигматуллин Спартак Локомотив
Сегодня, 12:47
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№2 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 13:00) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: мяч квадратный
спартак в 90х сам себя сглазил


Сглаз тут не причем. Романцев пропил клуб ростовскому бизнесмену. Слава Всевышнему, что послал нам Федуна. Теперь клуб в надежных и крепких руках. Первый трофей будет в этом сезоне и так далее.
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:50) #
  • -3
  •  (5)
online

спартак в 90х сам себя сглазил
Регистрация: 7.03.2016
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