"Амкар" проиграл аутсайдеру премьер-лиги

В матче 20-го тура чемпионата России "Томь" добилась победы над "Амкаром". Команда из Томска забила первый гол с 1 декабря, когда крупно проиграла "Локомотиву" (1:6) и прервала 12-матчевую серию без побед в РФПЛ.



Чемпионат России. 20 тур



"Томь" - "Амкар" - 1:0



Голы: Кузнецов, 26



"Томь": Солосин, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин, Попов, Чуперка, Кузнецов, Голышев, Пугин, Соболев, (Макурин, 78).



"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, (Йовичич, 80), Костюков, (Зайцев, 40), Гол, Огуде, Гасилин, (Салугин, 66), Бодул.



Предупреждения: Гасилин, 37, Пугин, 40, Гол, 48, Попов, 48, Конде, 64, Зайцев, 82.