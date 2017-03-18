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"Амкар" проиграл аутсайдеру премьер-лиги

В матче 20-го тура чемпионата России "Томь" добилась победы над "Амкаром". Команда из Томска забила первый гол с 1 декабря, когда крупно проиграла "Локомотиву" (1:6) и прервала 12-матчевую серию без побед в РФПЛ.

Чемпионат России. 20 тур

"Томь" - "Амкар" - 1:0

Голы: Кузнецов, 26

"Томь": Солосин, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин, Попов, Чуперка, Кузнецов, Голышев, Пугин, Соболев, (Макурин, 78).

"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, (Йовичич, 80), Костюков, (Зайцев, 40), Гол, Огуде, Гасилин, (Салугин, 66), Бодул.

Предупреждения: Гасилин, 37, Пугин, 40, Гол, 48, Попов, 48, Конде, 64, Зайцев, 82.
Теги: Амкар Томь
Сегодня, 13:25
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(1)
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой Томичей.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: РостовПапа (Сегодня, 13:25) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Пародия на футбол. Шоу гипопотамус
Регистрация: 18.05.2016
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