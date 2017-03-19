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Ведран Чорлука и Виталий Денисов получили травмы в матче со "Спартаком"

В ходе матча со "Спартаком" (1:1) получили повреждения защитники "Локомотива" Ведран Чорлука и Виталий Денисов.

По результатам УЗИ, выполненного сразу после матча, обнаружено, что Чорлука повредил мышцу задней поверхности левого бедра, а Денисов - мышцы передней поверхности правого бедра.

Сроки лечения футболистов будут определены в воскресенье после дополнительного обследования, передает пресс-служба "красно-зеленых".
Теги: Чорлука Денисов В. Локомотив
Сегодня, 01:08
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