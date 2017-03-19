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Ведран Чорлука и Виталий Денисов получили травмы в матче со "Спартаком"
В ходе матча со "Спартаком" (1:1) получили повреждения защитники "Локомотива" Ведран Чорлука и Виталий Денисов.
По результатам УЗИ, выполненного сразу после матча, обнаружено, что Чорлука повредил мышцу задней поверхности левого бедра, а Денисов - мышцы передней поверхности правого бедра.
Сроки лечения футболистов будут определены в воскресенье после дополнительного обследования, передает пресс-служба "красно-зеленых".
По результатам УЗИ, выполненного сразу после матча, обнаружено, что Чорлука повредил мышцу задней поверхности левого бедра, а Денисов - мышцы передней поверхности правого бедра.
Сроки лечения футболистов будут определены в воскресенье после дополнительного обследования, передает пресс-служба "красно-зеленых".
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