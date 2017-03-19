Марсело: мы сделали то, что сказал нам тренер

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал победу своей команды в матче против "Атлетика" (2:1) в двадцать восьмом туре испанской Примеры.



"Мы сделали то, что сказал нам тренер. Каждый матч на этой стадии чемпионата получается сложным. Следующие игры будут еще труднее. У нас было время на этой неделе хорошо подготовиться к матчу. Мы хорошо знали, кто и что должен делать на поле. Перед перерывом важно было сохранить за собой первую строчку", - приводит его слова AS.