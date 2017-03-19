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Антонио Кандрева: мы разочарованы, "Интер" хотел продлить свою победную серию

Полузащитник "Интера" Антонио Кандрева поделился впечатлениями от выездного матча 29-го тура чемпионата Италии, в котором миланская команда встречалась с "Торино".

"Это разочарование, так как мы хотели продолжить нашу победную серию до трёх игр. У нас было так много шансов, чтобы в итоге одержать победу, но у нас не вышло. Трудно проанализировать то, что у нас не получилось, но мы, конечно, пропустили два гола, которые были не присуще нашей команде.

Мы должны извлечь уроки из этих ошибок. Мы заплатили высокую цену за свои ошибки в этой встрече", — цитирует хавбека Sky Sport Italia.
Теги: Кандрева Интер
Сегодня, 10:05
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