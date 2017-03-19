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Винченцо Монтелла: матч "Милана" с "Дженоа" был не самым ярким, но мы набрали три очка

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал победу над "Дженоа" (1:0) в 29-м туре серии А.

"Мы провели хороший матч. Понимали, что должны проявить терпение, чтобы подержать мяч подольше, когда того требовала ситуация, так как свободных зон было мало. В первом тайме у нас было три-четыре хороших момента, которые мы могли реализовать.

После перерыва "Дженоа" не создала ничего, мы контролировали ход игры. Возможно, матч складывался не очень ярко, и мяч у нас должен был ходить быстрее, но в итоге мы набрали важные три очка", – цитирует Монтеллу Football Italia.
Теги: Монтелла Милан Дженоа
Сегодня, 11:10
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