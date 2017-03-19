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Сергей Хусаинов: решения Вилкова в матче "Локомотив"-"Спартак" были предельно объективными (7)
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Дмитрий Балашов: игра с "Зенитом" для "Арсенала" мало чем отличается от матча с "Томью"
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов поделился ожиданиями от гостевого матча 20-го тура РФПЛ с "Зенитом", сообщает Чемпионат.com.
"Не думаю, что "Амкар" совершил подвиг, обыграв "Зенит". Обыграть можно кого угодно. Настрой на все оставшиеся матчи у нас стопроцентный. Каждая игра как финал. Встреча с "Зенитом" для нас мало чем отличается от матча с "Уралом" или "Томью", – сказал Балашов.
"Не думаю, что "Амкар" совершил подвиг, обыграв "Зенит". Обыграть можно кого угодно. Настрой на все оставшиеся матчи у нас стопроцентный. Каждая игра как финал. Встреча с "Зенитом" для нас мало чем отличается от матча с "Уралом" или "Томью", – сказал Балашов.
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