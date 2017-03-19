Джеймс Милнер: "Ливерпуль" является лучшей командой, в которой мне доводилось выступать

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поделился мыслями перед игрой со своим бывшим клубом "Манчестер Сити" в рамках 29-го тура АПЛ.



"Конечно, мне было очень приятно выиграть два чемпионата Англии с "Манчестер Сити", в составе которого было немало хороших футболистов. Тем не менее, с точки зрения коллективной игры именно "Ливерпуль" является лучшей командой, в которой мне доводилось выступать. "Ливерпуль" и "Сити" являются двумя совершенно разными командами, обладающими разными стилями игры, но это два фантастических клуба", - цитирует Милнера Sky Sports.