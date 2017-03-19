Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Радамель Фалькао пропустит матч с "Каном"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао пропустит предстоящий матч с "Каном" из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер Леонарду Жардим не включил его в список футболистов, которые могут принять участие в игре. Помимо Фалькао травмирован Андреа Раджи, а Джибриль Сидибе дисквалифицирован.
Теги: Фалькао Монако Кан
Сегодня, 15:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.