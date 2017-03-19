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Радамель Фалькао пропустит матч с "Каном"
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао пропустит предстоящий матч с "Каном" из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.
Главный тренер Леонарду Жардим не включил его в список футболистов, которые могут принять участие в игре. Помимо Фалькао травмирован Андреа Раджи, а Джибриль Сидибе дисквалифицирован.
Главный тренер Леонарду Жардим не включил его в список футболистов, которые могут принять участие в игре. Помимо Фалькао травмирован Андреа Раджи, а Джибриль Сидибе дисквалифицирован.
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