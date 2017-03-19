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"Краснодар" - "Уфа": Жигулев и Кротов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Уфы" на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Калешин, Мартынович, Гранквист, Петров, Жигулёв, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон.

Запасные: Латышонок, Крицюк, Налдо, Быстров, Торбинский, Мамаев, Газинский, Жоаозиньо, Подберёзкин, Лаборде, Комличенко.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Фатай.

Запасные: Шелия, Бородько, Никитин, Филин, Патрашко, Йокич, Сафрониди, Зубарев, Безденежных, Обляков, Ванек, Кротов.
Теги: Краснодар Уфа
Сегодня, 15:44
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