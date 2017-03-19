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Александр Глеб: любое набранное очко - это уже успех

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб дал свой комментарий после ничьей с "Ростовом" в 20-м туре чемпионата России.

- Вижу, что вы хромаете. Как ваше здоровье? Заменили по травме?

- Да. Голеностоп подвернул. Завтра будем делать снимок. На данный момент болит.

- В матче было много борьбы. В такой игре сложно забивать, легче защищаться. 0:0 - хороший результат для "Крыльев"?

- Судя по концовке, да. Там у "Ростова" были стопроцентные моменты, но не забили. Нам повезло.

- Как вам поле в Самаре, атмосфера на стадионе?

- Поле для нынешней погоды хорошее. Не идеальное, но хорошее. Игралось нормально. Ничего плохого сказать не могу.

- "Крылья" не забили "Уфе", не забили "Локомотиву", сегодня тоже 0:0. Получается главная проблема с созиданием?

- Ну, не все получается. Считаю, что все хорошее у нас еще впереди.

- Если смотреть на более дальние перспективы, сегодняшняя ничья, возможно, важна с точки зрения того, что "Оренбург" проиграл, а "Крылья" набрали очко. Это важный успех?

- Во-первых, любое набранное очко - это уже успех. Считаю, что результат хороший. Все впереди. Проанализируем игру и будем работать дальше.

Rusfootball.info
Теги: Глеб Крылья Советов Ростов
Сегодня, 16:28
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№1 Написал: Мельдоний Самара (Сегодня, 17:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Глеб - дно полнейшее!!! Ходит пешком, и не борется. Якорь для команды.
Регистрация: 21.06.2016
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