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Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Александр Глеб: любое набранное очко - это уже успех
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб дал свой комментарий после ничьей с "Ростовом" в 20-м туре чемпионата России.
- Вижу, что вы хромаете. Как ваше здоровье? Заменили по травме?
- Да. Голеностоп подвернул. Завтра будем делать снимок. На данный момент болит.
- В матче было много борьбы. В такой игре сложно забивать, легче защищаться. 0:0 - хороший результат для "Крыльев"?
- Судя по концовке, да. Там у "Ростова" были стопроцентные моменты, но не забили. Нам повезло.
- Как вам поле в Самаре, атмосфера на стадионе?
- Поле для нынешней погоды хорошее. Не идеальное, но хорошее. Игралось нормально. Ничего плохого сказать не могу.
- "Крылья" не забили "Уфе", не забили "Локомотиву", сегодня тоже 0:0. Получается главная проблема с созиданием?
- Ну, не все получается. Считаю, что все хорошее у нас еще впереди.
- Если смотреть на более дальние перспективы, сегодняшняя ничья, возможно, важна с точки зрения того, что "Оренбург" проиграл, а "Крылья" набрали очко. Это важный успех?
- Во-первых, любое набранное очко - это уже успех. Считаю, что результат хороший. Все впереди. Проанализируем игру и будем работать дальше.
Rusfootball.info
- Вижу, что вы хромаете. Как ваше здоровье? Заменили по травме?
- Да. Голеностоп подвернул. Завтра будем делать снимок. На данный момент болит.
- В матче было много борьбы. В такой игре сложно забивать, легче защищаться. 0:0 - хороший результат для "Крыльев"?
- Судя по концовке, да. Там у "Ростова" были стопроцентные моменты, но не забили. Нам повезло.
- Как вам поле в Самаре, атмосфера на стадионе?
- Поле для нынешней погоды хорошее. Не идеальное, но хорошее. Игралось нормально. Ничего плохого сказать не могу.
- "Крылья" не забили "Уфе", не забили "Локомотиву", сегодня тоже 0:0. Получается главная проблема с созиданием?
- Ну, не все получается. Считаю, что все хорошее у нас еще впереди.
- Если смотреть на более дальние перспективы, сегодняшняя ничья, возможно, важна с точки зрения того, что "Оренбург" проиграл, а "Крылья" набрали очко. Это важный успех?
- Во-первых, любое набранное очко - это уже успех. Считаю, что результат хороший. Все впереди. Проанализируем игру и будем работать дальше.
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