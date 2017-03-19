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17:00
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
Защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов подвел итоги матча с "Ростовом".
- Не знаю, как объяснить, но поле было реально тяжелое. Но одно было для всех одинаковое. В конце матча у нас были ошибки, которые приводили к таким опасным моментам.
- Можно сказать, что пошел мандраж от неуверенности перед более мастеровитой командой?
- Я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Обычная команда. У нас не было никакого мандража, много раз с ним играли. А что касается не вынужденных ошибок, то, может, ноги подсели... Но точно не мандраж.
- Тяжело было играть, когда на поле выходят много новичков?
- Много совместных тренировок было на сборах, все вместе работали. Только Артем Громов позже всех присоединился. Все друг с другом знакомы. Да, были какие-то новые связки, но, думаю, еще притремся.
- Третий матч команда провела на ноль в атаке, что не добавляет уверенности...
- Не забиваем. Не хватает Сереги Корниленко. На сборах наигрывали атаку на него, но у него обидная травма. У нас есть сильные игроки. Все еще впереди. Это очко даст положительный толчок вперед и мы будем побеждать.
- Каково было сегодня действовать против Тимофея Калачева, который произвел впечатление на Жозе Моуринью?
- Я не знаю, какое он там впечатление на Жозе Моуринью произвел (улыбается). Обычный крайний защитник, как и все. Ничего особенного.
Rusfootball.info
- Не знаю, как объяснить, но поле было реально тяжелое. Но одно было для всех одинаковое. В конце матча у нас были ошибки, которые приводили к таким опасным моментам.
- Можно сказать, что пошел мандраж от неуверенности перед более мастеровитой командой?
- Я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Обычная команда. У нас не было никакого мандража, много раз с ним играли. А что касается не вынужденных ошибок, то, может, ноги подсели... Но точно не мандраж.
- Тяжело было играть, когда на поле выходят много новичков?
- Много совместных тренировок было на сборах, все вместе работали. Только Артем Громов позже всех присоединился. Все друг с другом знакомы. Да, были какие-то новые связки, но, думаю, еще притремся.
- Третий матч команда провела на ноль в атаке, что не добавляет уверенности...
- Не забиваем. Не хватает Сереги Корниленко. На сборах наигрывали атаку на него, но у него обидная травма. У нас есть сильные игроки. Все еще впереди. Это очко даст положительный толчок вперед и мы будем побеждать.
- Каково было сегодня действовать против Тимофея Калачева, который произвел впечатление на Жозе Моуринью?
- Я не знаю, какое он там впечатление на Жозе Моуринью произвел (улыбается). Обычный крайний защитник, как и все. Ничего особенного.
Rusfootball.info
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