Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов подвел итоги матча с "Ростовом".



- Не знаю, как объяснить, но поле было реально тяжелое. Но одно было для всех одинаковое. В конце матча у нас были ошибки, которые приводили к таким опасным моментам.



- Можно сказать, что пошел мандраж от неуверенности перед более мастеровитой командой?



- Я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Обычная команда. У нас не было никакого мандража, много раз с ним играли. А что касается не вынужденных ошибок, то, может, ноги подсели... Но точно не мандраж.



- Тяжело было играть, когда на поле выходят много новичков?



- Много совместных тренировок было на сборах, все вместе работали. Только Артем Громов позже всех присоединился. Все друг с другом знакомы. Да, были какие-то новые связки, но, думаю, еще притремся.



- Третий матч команда провела на ноль в атаке, что не добавляет уверенности...



- Не забиваем. Не хватает Сереги Корниленко. На сборах наигрывали атаку на него, но у него обидная травма. У нас есть сильные игроки. Все еще впереди. Это очко даст положительный толчок вперед и мы будем побеждать.



- Каково было сегодня действовать против Тимофея Калачева, который произвел впечатление на Жозе Моуринью?



- Я не знаю, какое он там впечатление на Жозе Моуринью произвел (улыбается). Обычный крайний защитник, как и все. Ничего особенного.



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