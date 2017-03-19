Гиорги Лория: я взял два выхода 1 на 1? Не стал бы себя выделять, мы все сумели не проиграть

Вратарь «Крыльев Советов» Гиорги Лория после нулевой ничьей с «Ростовом» отказался называть себя героем матча и похвалил партнёров по команде.



– Многие сказали, что результат можно назвать закономерным. Согласен?



– Если брать концовку, то они могли выиграть. Слава Богу, что не проиграли.



– В том эпизоде с ударом Полоза у тебя промелькнула мысль, что уже всё?



– Нет. Там на кочке мяч чуть приподнялся, я не смог его принять. У Полоза то же самое случилось. Думаю, сегодня вместе со мной был отец.



– Иван Таранов заявил, что игру вытащили Вы. Как Вам дважды в концовке удалось не позволить соперникам реализовать выход 1 на 1?



– Мы все вместе смогли не проиграть. Я не стал бы себя выделять. Я вратарь, моё дело не пропускать. Мы все вместе добились этого. Спасибо болельщикам, что пришли на первую домашнюю игру, я чувствовал их поддержку.



– Какое впечатление произвёл «Ростов», за которым Вы наверняка следили в Лиге Европы?



– Думаю, на них повлиял длительный перелёт. Они, может, чуть-чуть устали. Плюс тяжело переходить с «Олд Траффорд» на такое поле. «Ростов» – очень сильная команда. Слава Богу, что не проиграли.



– У «Крыльев» потери лидеров, ты сегодня тоже повредил ногу. Каково твоё самочувствие, как повлияют на него игры за сборную?



– Да, сейчас много травмированных. Но те, кто сыграли сегодня, хорошо себя показали. Я на разминке чуть повредил ногу, играл на обезболивающих. Перерыв на сборные – это хорошо для команды, чуть отдохнут ребята, подлечатся. А мне всегда приятно играть за сборную, - цитирует Лорию корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.