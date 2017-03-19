Иван Таранов: матч вытащил Лория

Защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов после нулевой ничьей с «Ростовом» отметил партнёра Гиорги Лорию и раскрыл природу ошибок в концовке встречи.



– Я считаю, что игра была боевая, равная. Если коротко: матч вытащил Лория.



– Какова природа ошибок в концовке, когда происходило какое-то безрассудство?



– Это можно объяснить тем, что мы хотели выиграть, думали о том, как забить, и потеряли концентрацию сзади.



– Вспоминаешь свой удар в перекладину?



– Жалко, что он был только один, надо больше работы вратарям соперников создавать.



– Команде тяжело после резкого обновления?



– Да, чтобы почувствовать друг друга нужно время, но нам ничего не остаётся делать. У нас нет времени наигрывать, нам нужно выигрывать. Мы стараемся как можем, боремся, сегодня каждый отдавался на поле. Можно сказать, что футбольный бог был на нашей стороне.



– Беззубость в атаке – это хорошая игра «Ростова» или нехватка качеств у «Крыльев»?



– «Ростов» был хорош, он всегда очень здорово обороняется, но и нам нужно прибавлять в атаке.



– Перерыв на сборные сейчас к месту?



– У нас есть нападающие, но они травмированы. Надеюсь, что они вернутся в строй, и игра станет более яркой, – приводит слова Таранова корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.