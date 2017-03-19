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Иван Таранов: матч вытащил Лория

Защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов после нулевой ничьей с «Ростовом» отметил партнёра Гиорги Лорию и раскрыл природу ошибок в концовке встречи.

– Я считаю, что игра была боевая, равная. Если коротко: матч вытащил Лория.

– Какова природа ошибок в концовке, когда происходило какое-то безрассудство?

– Это можно объяснить тем, что мы хотели выиграть, думали о том, как забить, и потеряли концентрацию сзади.

– Вспоминаешь свой удар в перекладину?

– Жалко, что он был только один, надо больше работы вратарям соперников создавать.

– Команде тяжело после резкого обновления?

– Да, чтобы почувствовать друг друга нужно время, но нам ничего не остаётся делать. У нас нет времени наигрывать, нам нужно выигрывать. Мы стараемся как можем, боремся, сегодня каждый отдавался на поле. Можно сказать, что футбольный бог был на нашей стороне.

– Беззубость в атаке – это хорошая игра «Ростова» или нехватка качеств у «Крыльев»?

– «Ростов» был хорош, он всегда очень здорово обороняется, но и нам нужно прибавлять в атаке.

– Перерыв на сборные сейчас к месту?

– У нас есть нападающие, но они травмированы. Надеюсь, что они вернутся в строй, и игра станет более яркой, – приводит слова Таранова корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Теги: Таранов Лория Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 18:37
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