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Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй

Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй Бывший нападающий ЦСКА и "Терека" Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал очный матч своих команд в 20-м туре Премьер-Лиги, победу в котором одержали москвичи (1:0)

- Об игре:

Нужно поздравить ЦСКА с тремя очками. Борьба за чемпионство обостряется. Если же говорить по игре москвичей, то проблемы имеются. В группе атаки у ЦСКА есть большие проблемы, победы даются только за счёт качественной игры в обороне. Впереди нужно прибавлять, тяжело выезжать только на одних защитниках. Даже не знаю, могут ли Витиньо и Оланаре обыгрывать один в один, но если да, им нужно чаще идти в дриблинг. Ну и обостряющие передачи толком и не проходят. Много брака при пасе вперёд было и при Слуцком. Это большая проблема.

- О слухах по возвращению Алексея Ионова в "Динамо" по окончании сезона:

Думаю, своего шанса под Ионовым ждёт Чалов, который более молодой и перспективный. Возможно, в следующем году ставка будет сделана на него.

- Об игре ЦСКА при Гончаренко:

Модель, которую практикует белорусский специалист, пока работает, но для неё нужны очень хорошие футболисты, у которых очень хорошее исполнительское мастерство. Да, команда хорошо обороняется и контратакует, но чтобы убегать чаще обычного нужно в свободные зоны доставлять мяч и уметь обыгрывать один в один.

Мне нравится то, что теперь команда сразу начинает прессинговать, а не отходит назад, как это было раньше. Гол и пришёл после прессинга, отбора мяча, передачи на фланг, прострела Фернандеса и удара в пустые ворота. В нашем чемпионате такого стиля игры придерживается "Ростов", в последнее время его практикуют и другие клубы. Но ЦСКА в любом случае есть куда стремиться.

Что касается изменений в обороне, то пока рано делать какие-то выводы. Прошло всего три игры, потому что матч с "Томью" (4:0) игрой можно не считать. А в сегодняшней встрече и матче против "Зенита" (0:0) я заметил, что ЦСКА выдаёт хороший, качественный первый тайм, но во втором тайме соперник инициативу перехватывает. В двух матчах такая история, и это настораживает.

- О том, нужно ли улучшать игру в атаке или качество исполнителей:

Одно другому не мешает (смеётся). Если появятся мастера, которые смогут лучше распоряжаться с мячом и лучше использовать свои моменты, то команда станет сильнее, и я буду этому только рад. Сейчас процент брака в атаке у ЦСКА очень большой. С действующих футболистов команды необходимо требовать, чтобы они исполняли вышеописанное. "Армейцам" сейчас терять очки нельзя ни в коем случае, поэтому из имеющихся ресурсов нужно выжимать максимум. Хорошо, что в обороне играем на ноль, но впереди нужно создавать и реализовывать.
Теги: Масалитин ЦСКА Терек
Сегодня, 20:10
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 20:48) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Согласен, все верно..единственное ,думаю ЦСКА во втором тайме не сдает, просто противник увеличивает скорость.. и армейская защита не поспевает.. ребята там ,хорошие ,но увы .возраст..
Регистрация: 21.11.2016
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