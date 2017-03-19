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15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
"Атлетико" на своем поле выиграл у "Севильи"
В матче 28-го тура чемпионата Испании "Атлетико" принимал на своём поле "Севилью".
Чемпионат Испании
28 тур
"Атлетико" М - "Севилья" 3:1
Гол: Годин, 37, Гризманн, 61, Коке, 77 - Корреа, 86
"Атлетико": Облак, Врсалько (Хуанфран, 2), Луис, Савич, Годин, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско (Гайтан, 83), Гамейро (Торрес, 62), Гризманн
"Севилья": Рико, Мариано, Эскудеро, Лангле (Йоветич, 46), Рами, Меркадо, Сарабия (Иборра, 65), Насри, Н'Зонзи, Витоло, Бен-Йедер (Корреа, 65)
Предупреждения: Эскудеро, 23, Луис, 40, Сарабия, 47, Феррейра-Карраско, 55, Меркадо, 60, Годин, 66, Торрес, 83
Чемпионат Испании
28 тур
"Атлетико" М - "Севилья" 3:1
Гол: Годин, 37, Гризманн, 61, Коке, 77 - Корреа, 86
"Атлетико": Облак, Врсалько (Хуанфран, 2), Луис, Савич, Годин, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско (Гайтан, 83), Гамейро (Торрес, 62), Гризманн
"Севилья": Рико, Мариано, Эскудеро, Лангле (Йоветич, 46), Рами, Меркадо, Сарабия (Иборра, 65), Насри, Н'Зонзи, Витоло, Бен-Йедер (Корреа, 65)
Предупреждения: Эскудеро, 23, Луис, 40, Сарабия, 47, Феррейра-Карраско, 55, Меркадо, 60, Годин, 66, Торрес, 83
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