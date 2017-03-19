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Рональд Куман: "Эвертон" приложит максимум усилий, чтобы удержать Лукаку

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что клуб намерен удержать в своем составе форварда Ромелу Лукаку.

"Эвертон" приложит максимум усилий, чтобы удержать Лукаку. Мы сохраняем надежду, что он останется в команде. Болельщики любят его, как весь наш клуб. Его результативность? Лукаку – профессионал, а профессионал всегда выкладывается на благо команды и партнеров", - цитирует Кумана ВВС.
Теги: Лукаку Куман Эвертон
Сегодня, 21:20
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