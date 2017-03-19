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Всё по плану. "Зенит" без особых проблем расправился с "Арсеналом"
Питерская команда наконец-то забила свои первые весенние голы в чемпионате и оборвала серию без побед. Rusfootball.info рассказывает о том, как туляки неудачно съездили в Северную столицу.
Время побеждать, Мистер
Можно было представить себе настрой футболистов "Зенита" и их тренера на матч с "Арсеналом".
Несмотря на здорово проведенный ответный поединок против "Андерлехта", питерцы все равно покинули Лигу Европы намного раньше запланированного. В чемпионате же после зимнего перерыва их футбол пока что оставлял в основном угнетающее впечатление. Игра практически без ворот против ЦСКА и посредственные действия на поле "Амкара" – вот и все, что мы лицезрели в исполнении одного из претендентов на чемпионский титул.
Подопечные Мирчи Луческу весной еще ни разу не поражали ворота соперников по Премьер-лиге и продлили свою безвыигрышную и безголевую серию в РФПЛ до трех матчей. В такой ситуации петербуржцы были просто обязаны одолевать дома аутсайдера, причем желательно было проделать это как можно увереннее.
К набору трех очков "Зенит" склоняла и турнирная ситуация. С одной стороны, грех было не воспользоваться осечкой "Спартака", с другой, ЦСКА свой поединок в Грозном уже выиграл, и отпустить вперед еще и армейцев было бы совсем неприятно. Да и сзади подпирают, споткнешься пару раз – и вообще за пределы еврозоны можно вылететь.
У "Арсенала" – свои заботы. Обновленная команда Сергея Кирьякова полностью завалила важнейший выезд в Оренбург, но после этого сумела одолеть в родных стенах другого конкурента – "Урал". Борьба в нижней части турнирной таблицы идет отчаянная, до конца чемпионата осталось не так много времени, потому "канонирам", находившимся перед выходом на поле "Петровского" в зоне вылета, нужно цепляться за любые очки, кто бы ни был по ту сторону баррикады: хоть "Томь", хоть "Зенит".
Сюрпризы по-румынски
Похоже, неудачи в последних играх подвели Луческу к мысли, что далеко не все футболисты, действовавшие с первых минут, способны сейчас решать стоящие перед ними задачи. В результате стартовый протокол "Зенита" запестрил неожиданностями.
В частности, в основе оказались Иванович и Эрнани, доселе выходившие в старте только на домашний поединок против "Андерхлета". а Ибрагим Цаллагов и голкипер Андрей Лунев (пожалуй, его присутствия в основном составе вообще не ждали) и вовсе дебютировали за питерскую команду.
Мы их душили-душили, душили-душили…
Абсолютно весь первый тайм прошел по одной схеме: "Зенит" обступает чужую штрафную, ищет в ней щелочки, теряет мяч, быстренько возвращает его себе - и все повторяется вновь.
И вроде бы действовали питерцы неплохо, вроде и скорости были не самыми низкими, а практически ничего придумать подопечные Мирчи Луческу не могли. По двум причинам.
Во-первых и в-главных, очень грамотно действовал соперник. Команда Сергея Кирьякова здорово перекрывала зоны, предугадывала почти все ходы противника и не пускала его на ударные позиции, заодно не давая "Зениту" права на опасные стандарты. Когда же хозяева пытались выстрелить издали, мяч либо улетал за ворота, либо попадал в скопление защитников "Арсенала".
Второй проблемой бронзовых призеров РФПЛ выступали неточные последние и предпоследние передачи, а также отсутствие взаимопонимания между футболистами в нескольких ключевых эпизодах.
И только дважды петербуржцы сумели заставить гостей грубо ошибиться в обороне. Оба момента были похожи, как родные братья. Дзюба, выиграв верховую борьбу в штрафной площадке соперника, сбрасывал мяч в оставленную свободной зону, куда врывался его партнер. Сначала эта роль досталась Данни, позднее – Жулиано. Оба были просто обязаны забивать, но португалец со всей силы влепил в перекладину, а бразилец умудрился ударом в упор направить мяч прямо в Габулова, которому нужно было лишь успеть вскинуть руки. Это Владимиру вполне удалось.
Надо сказать, что "Арсенал", проведя всю первую половину игры в глухой обороне, тем не менее, старался прессинговать футболистов "Зенита" уже около центральной линии, а при возможности мгновенно разжимался контратакующей пружиной. Однако эффективности этим выпадам туляков откровенно не хватало, и запомнился в их исполнении лишь один эпизод: Думбия сместился слева в центр и пробил, Нету в борьбе с Расичем принял этот удар на себя, и если бы аргентинцу немного повезло, он мог бы оказаться с мячом в нескольких метрах от ворот. Но тот отскочил к Луневу.
Почин "Зенита", почин Мигела
И все-таки тактика "Дзюба-столб" принесла хозяевам свои плоды. Правда, несколько иным образом. На старте второго тайма Артем в очередной раз оказался сильнее на втором этаже и откинул мяч Кокорину, тот головой же возвращал его на ход партнеру, и Беляев, проиграв позиционную борьбу, вынужден был придержать Дзюбу руками. Алексей Еськов не сомневался ни мгновения и тут же указал на одиннадцатиметровую отметку, а Кришито перехитрил Габулова – тот завалился на правый бок, а итальянец ударил практически по центру.
Так "Зенит" оборвал свою сухую серию в чемпионате и впервые забил в РФПЛ по весне.
И буквально тут же подопечные Луческу нанесли пропустившему хук противнику еще один зубодробительный удар, отправив "Арсенал" в нокдаун. Перехватив мяч на своей половине поля, петербуржцы организовали быструю контратаку, на финише которой Жулиано вывел Данни один на один, а тот технично уложил мяч в дальний угол.
Португальский хавбек провел свой первый гол после восстановления от очередной тяжелейшей травмы.
"Канониры", к слову, отчаянно возражали, то ли считая, что комбинация "Зенита" началась с фола на Александрове, то ли предъявляя петербуржцам претензии за то, что они не выбили мяч, пока Михаил лежал на газоне. Мне же показалось, что тульским футболистам, скорее, нужно было возмущаться тем, что лайнсмен не поднял флажок. Не уверен на все сто, однако склонен считать, что Данни скорее был в офсайде, чем нет.
Явление кумира
В принципе, точный удар Мигела снял все вопросы об исходе встречи, хотя впереди был почти целый тайм. У "Арсенала" имелся лишь один шанс серьезно напрячь соперника, когда Расич перед уходом с поля (кстати, совсем не понял Кирьякова, заменившего одного из своих лучших игроков) заработал опаснейший штрафной, но Кирилл Комбаров сильным ударом послал мяч мимо правой "девятки".
Так что главным событием до финального свистка стал выход на газон "Петровского" впервые после зимнего перерыва Александра Кержакова, коего трибуны встретили овацией. Ну, еще Лунев выронил мяч в простейшей ситуации, однако тут же исправился. Спишем на волнение, вызванное дебютом.
У "Зенита" был отменный шанс довести счет до разгромного, когда Кержаков вывел появившегося незадолго до того на поле Мака на рандеву с Габуловым, но словак переиграть опытного голкипера не сумел. Тут же контрвыпад туляков завершился выходом два в два после обрезки Нету, однако Власов, уже вытянув на себя Лунева, не смог отдать точный пас на Шевченко. Впрочем, случилось это уже на 91-й минуте, так что вряд ли как-то серьезно повлияло на итог матча.
Погоня продолжается
"Зенит" взял запланированные три пункта, вновь поравнялся ЦСКА и сократил дистанцию до "Спартака". Свои чемпионские амбиции представители Северной Пальмиры явно не оставят.
Ну а "Арсенал" опустился в зону вылета, однако конкуренты совсем близко, так что всё еще впереди.
Сергей Янков, Rusfootball.info
Время побеждать, Мистер
Можно было представить себе настрой футболистов "Зенита" и их тренера на матч с "Арсеналом".
Несмотря на здорово проведенный ответный поединок против "Андерлехта", питерцы все равно покинули Лигу Европы намного раньше запланированного. В чемпионате же после зимнего перерыва их футбол пока что оставлял в основном угнетающее впечатление. Игра практически без ворот против ЦСКА и посредственные действия на поле "Амкара" – вот и все, что мы лицезрели в исполнении одного из претендентов на чемпионский титул.
Подопечные Мирчи Луческу весной еще ни разу не поражали ворота соперников по Премьер-лиге и продлили свою безвыигрышную и безголевую серию в РФПЛ до трех матчей. В такой ситуации петербуржцы были просто обязаны одолевать дома аутсайдера, причем желательно было проделать это как можно увереннее.
К набору трех очков "Зенит" склоняла и турнирная ситуация. С одной стороны, грех было не воспользоваться осечкой "Спартака", с другой, ЦСКА свой поединок в Грозном уже выиграл, и отпустить вперед еще и армейцев было бы совсем неприятно. Да и сзади подпирают, споткнешься пару раз – и вообще за пределы еврозоны можно вылететь.
У "Арсенала" – свои заботы. Обновленная команда Сергея Кирьякова полностью завалила важнейший выезд в Оренбург, но после этого сумела одолеть в родных стенах другого конкурента – "Урал". Борьба в нижней части турнирной таблицы идет отчаянная, до конца чемпионата осталось не так много времени, потому "канонирам", находившимся перед выходом на поле "Петровского" в зоне вылета, нужно цепляться за любые очки, кто бы ни был по ту сторону баррикады: хоть "Томь", хоть "Зенит".
Сюрпризы по-румынски
Похоже, неудачи в последних играх подвели Луческу к мысли, что далеко не все футболисты, действовавшие с первых минут, способны сейчас решать стоящие перед ними задачи. В результате стартовый протокол "Зенита" запестрил неожиданностями.
В частности, в основе оказались Иванович и Эрнани, доселе выходившие в старте только на домашний поединок против "Андерхлета". а Ибрагим Цаллагов и голкипер Андрей Лунев (пожалуй, его присутствия в основном составе вообще не ждали) и вовсе дебютировали за питерскую команду.
Мы их душили-душили, душили-душили…
Абсолютно весь первый тайм прошел по одной схеме: "Зенит" обступает чужую штрафную, ищет в ней щелочки, теряет мяч, быстренько возвращает его себе - и все повторяется вновь.
И вроде бы действовали питерцы неплохо, вроде и скорости были не самыми низкими, а практически ничего придумать подопечные Мирчи Луческу не могли. По двум причинам.
Во-первых и в-главных, очень грамотно действовал соперник. Команда Сергея Кирьякова здорово перекрывала зоны, предугадывала почти все ходы противника и не пускала его на ударные позиции, заодно не давая "Зениту" права на опасные стандарты. Когда же хозяева пытались выстрелить издали, мяч либо улетал за ворота, либо попадал в скопление защитников "Арсенала".
Второй проблемой бронзовых призеров РФПЛ выступали неточные последние и предпоследние передачи, а также отсутствие взаимопонимания между футболистами в нескольких ключевых эпизодах.
И только дважды петербуржцы сумели заставить гостей грубо ошибиться в обороне. Оба момента были похожи, как родные братья. Дзюба, выиграв верховую борьбу в штрафной площадке соперника, сбрасывал мяч в оставленную свободной зону, куда врывался его партнер. Сначала эта роль досталась Данни, позднее – Жулиано. Оба были просто обязаны забивать, но португалец со всей силы влепил в перекладину, а бразилец умудрился ударом в упор направить мяч прямо в Габулова, которому нужно было лишь успеть вскинуть руки. Это Владимиру вполне удалось.
Надо сказать, что "Арсенал", проведя всю первую половину игры в глухой обороне, тем не менее, старался прессинговать футболистов "Зенита" уже около центральной линии, а при возможности мгновенно разжимался контратакующей пружиной. Однако эффективности этим выпадам туляков откровенно не хватало, и запомнился в их исполнении лишь один эпизод: Думбия сместился слева в центр и пробил, Нету в борьбе с Расичем принял этот удар на себя, и если бы аргентинцу немного повезло, он мог бы оказаться с мячом в нескольких метрах от ворот. Но тот отскочил к Луневу.
Почин "Зенита", почин Мигела
И все-таки тактика "Дзюба-столб" принесла хозяевам свои плоды. Правда, несколько иным образом. На старте второго тайма Артем в очередной раз оказался сильнее на втором этаже и откинул мяч Кокорину, тот головой же возвращал его на ход партнеру, и Беляев, проиграв позиционную борьбу, вынужден был придержать Дзюбу руками. Алексей Еськов не сомневался ни мгновения и тут же указал на одиннадцатиметровую отметку, а Кришито перехитрил Габулова – тот завалился на правый бок, а итальянец ударил практически по центру.
Так "Зенит" оборвал свою сухую серию в чемпионате и впервые забил в РФПЛ по весне.
И буквально тут же подопечные Луческу нанесли пропустившему хук противнику еще один зубодробительный удар, отправив "Арсенал" в нокдаун. Перехватив мяч на своей половине поля, петербуржцы организовали быструю контратаку, на финише которой Жулиано вывел Данни один на один, а тот технично уложил мяч в дальний угол.
Португальский хавбек провел свой первый гол после восстановления от очередной тяжелейшей травмы.
"Канониры", к слову, отчаянно возражали, то ли считая, что комбинация "Зенита" началась с фола на Александрове, то ли предъявляя петербуржцам претензии за то, что они не выбили мяч, пока Михаил лежал на газоне. Мне же показалось, что тульским футболистам, скорее, нужно было возмущаться тем, что лайнсмен не поднял флажок. Не уверен на все сто, однако склонен считать, что Данни скорее был в офсайде, чем нет.
Явление кумира
В принципе, точный удар Мигела снял все вопросы об исходе встречи, хотя впереди был почти целый тайм. У "Арсенала" имелся лишь один шанс серьезно напрячь соперника, когда Расич перед уходом с поля (кстати, совсем не понял Кирьякова, заменившего одного из своих лучших игроков) заработал опаснейший штрафной, но Кирилл Комбаров сильным ударом послал мяч мимо правой "девятки".
Так что главным событием до финального свистка стал выход на газон "Петровского" впервые после зимнего перерыва Александра Кержакова, коего трибуны встретили овацией. Ну, еще Лунев выронил мяч в простейшей ситуации, однако тут же исправился. Спишем на волнение, вызванное дебютом.
У "Зенита" был отменный шанс довести счет до разгромного, когда Кержаков вывел появившегося незадолго до того на поле Мака на рандеву с Габуловым, но словак переиграть опытного голкипера не сумел. Тут же контрвыпад туляков завершился выходом два в два после обрезки Нету, однако Власов, уже вытянув на себя Лунева, не смог отдать точный пас на Шевченко. Впрочем, случилось это уже на 91-й минуте, так что вряд ли как-то серьезно повлияло на итог матча.
Погоня продолжается
"Зенит" взял запланированные три пункта, вновь поравнялся ЦСКА и сократил дистанцию до "Спартака". Свои чемпионские амбиции представители Северной Пальмиры явно не оставят.
Ну а "Арсенал" опустился в зону вылета, однако конкуренты совсем близко, так что всё еще впереди.
Чемпионат России
20 тур
Зенит 2-0 Арсенал
Голы: Кришито, 51, с пенальти, Данни, 53
"Зенит": Лунёв, Цаллагов, Нету, Иванович, Кришито, Эрнани, Жулиано (Молло, 81), Юсупов, Данни (Мак, 87), Кокорин (Кержаков, 74), Дзюба.
"Арсенал": Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов (Буранов, 77), Сунзу, Горбатенко, Думбия, Александров, Боурчану, Расич (Шевченко, 67), Бурмистров (Власов, 49).
Предупреждения: Кокорин, 36, Эрнани, 61 - Габулов, 53.
20 тур
Зенит 2-0 Арсенал
Голы: Кришито, 51, с пенальти, Данни, 53
"Зенит": Лунёв, Цаллагов, Нету, Иванович, Кришито, Эрнани, Жулиано (Молло, 81), Юсупов, Данни (Мак, 87), Кокорин (Кержаков, 74), Дзюба.
"Арсенал": Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов (Буранов, 77), Сунзу, Горбатенко, Думбия, Александров, Боурчану, Расич (Шевченко, 67), Бурмистров (Власов, 49).
Предупреждения: Кокорин, 36, Эрнани, 61 - Габулов, 53.
Сергей Янков, Rusfootball.info
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