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Манчестерский отжиг. «Сити» и «Ливерпуль» забили по мячу, но не забили гораздо больше
Недавно Пеп Гвардиола приехал в страну Юргена Клоппа и успешно с ним соперничал, теперь же они пересеклись на территории, ещё остающейся чужой для обоих. И если вы предпочли новой их встрече игру «Зенита» против «Арсенала», то потеряли очень многое.
Игра наоборот
В наборе стереотипов футбольного болельщика Гвардиола – это контроль мяча и территории, а Клопп – прессинг и быстрые атаки. Но в первой половине тайма команды словно поменялись майками: «Сити» отдал «первый номер» сопернику, а сам выжидал возможность для молниеносного перехода в атаку. И преуспевал в этом.
Несмотря на поражение в Монако, Гвардиола не тронул атакующую часть команды и, в принципе, правильно сделал, потому как Сане, Стерлинг, Де Брёйне, Сильва и Агуэро действовали слаженно и прекрасно дополняли друг друга. Лерой великолепно открывался на фланге и выдавал прострелы на дальнюю штангу Стерлингу (правда, к концу тайма Миньоле разгадал этот манёвр и стал играть на выходах). Агуэро отходил в глубину и успешно развернул пару атак. Сильва с Де Брёйне прекрасно видели поле и разрезали оборону соперника умными передачами.
Пламя под дождём
До поры до времени позиционки «Ливерпуля» на фоне выпадов «Сити» смотрелись неубедительно, но всё изменил эпизод в середине тайма, когда Мане как от стоячего убежал от Отаменди, воспользовавшись дежурным подарком Стоунза. У Оливера было основание поставить 11-метровый, чего арбитр не сделал, но с тех пор жиденькая оборона «Сити» потеряла уверенность в себе, стала пускать мерсисайдцев в свою штрафную. Фирмино, Коутиньо, Вейналдум (Джоржиньо, возможно, тоже сбили в штрафной) – игроки «Ливерпуля» становились всё наглее, они всё чаще находили зоны между очень атакующими полузащитниками соперника и совсем не надёжными его защитниками. Жарко было и на стандартах: один Матип трижды оказывался на ударной позиции.
Впрочем, прогресс в атаке «Ливерпуля» не исключал улучшений в этой сфере и у хозяев. Моменты сменяли друг друга, почти каждая атака была перспективной и доводилась до ума, а в одном из моментов Милнер вообще непостижимым образом помешал Стерлингу закатить мяч с метра. Обе команды однозначно наиграли на гол в 1-м тайме, а «Сити», может, и на все 2.
Попытка №3
Мане апеллировал к арбитру, Вейналдум спокойнее воспринял игнор своего падения, но Майкл Оливер не мог не запомнить, что два падения игроков «Ливерпуля» в чужой штрафной он оставил без внимания. На третий раз молчать он уже не стал: Эмре Джан отличным переводом на открывшегося Коутиньо снова вскрыл проблему Гвардиолы с крайними защитниками – Гаэль Клиши поскользнулся, упал, а потом в запоздавшей попытке выбить мяч задел соперника. Джеймс Милнер на некогда домашнем своём стадионе чётко реализовал пенальти. Переквалифицировавшийся в латераля универсал мог бы и пригодиться Гвардиоле в сложившейся ситуации.
Делай, что должен
А сделать «Ман Сити» должен был одно – наконец забить. «Ливерпуль» на психологическом упадке соперника подержал мяч, отодвинул игру от своих ворот, взял её под контроль, но не смог быстренько произвести контрольный выстрел – Коутиньо вывел Фирмино 1 на 1, однако Кабальеро взял верх. В Чемпионате России, где обе команды забивают лишь в одном матче из 8-ми, это ничем не грозит, но в игре с «Сити» удержать перевес «Ливерпулю» было крайне тяжело.
Когда хозяева пришли в себя, они принялись с завидным постоянством вскрывать оборону соперника. От передач Сильвы и Де Брёйне, забеганий Сане, активности Агуэро кружилась голова, потому неудивительно, что эстонец Клаван не успел перехватить прострел бельгийца на аргентинца. К слову, развернул атаку перешедший в опорную зону Фернандиньо – Гвардиола поменял Туре на Санья, поскольку ивуариец уже не успевал пересекать контрвыпады «Ливерпуля».
Всё, кроме главного
То, что творили футболисты после 70-й минуты – чистое и непрерывное наслаждение. Непонятно, зачем Клопп убрал Коутиньо и выпустил Ориги, но «Ливерпуль» создал потрясающий шанс выйти вперёд. Как восхитительно сыграли Фирмино и Вейналдум – не описать словами, но Лаллана в 5-ти метрах от ворот тупо не попал по мячу.
Это был ответ на такую же изумительную атаку «Сити», когда Агуэро с Сане разыграли шикарную стеночку с пяткой немца, но у Серхио подкосились ноги, а Де Брёйне попал в штангу. Команды жгли настолько, что перепугали своих тренеров: в последние 10 минут оба послали на поле опорников, но Клоппу это не помогло. Кун получил ещё 2 шанса отличиться, причём последний, созданный Де Брёйне, он запорол в добавленное время в одиночестве метрах в 4-х от ворот.Всем бы командам такие проблемы, но в отсутствие Габриэля Жезуса Гвардиола вынужден ставить в состав Агуэро, который перестал быть хладнокровным убийцей.
Впрочем, о хладнокровии в этой встрече говорить не приходилось: команды вполне наиграли на что-то вроде 3:2 или 3:3. Всё, что делали футболисты до завершающего удара – это высочайший класс. Который, конечно, не проявился бы без проблем команд в обороне, но, думается мне, эта игра понравилась даже тренерам. О болельщиках и говорить не приходится – не понравиться такое зрелище просто не могло.
"Манчестер Сити": Кабальеро, Отаменди, Стоунс, Клиши, Фернандиньо, Туре (Санья, 70), Сильва, Зане (Фернандо, 88), Стерлинг, Де Брёйне, Агуэро
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Коутиньо (Ориги, 78), Фирмино (Лейва, 90+1), Мане
Предупреждения: Фирмино, 18, Туре, 25, Матип, 44, Клиши, 50, Сильва, 53, Мане, 90+1
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Игра наоборот
В наборе стереотипов футбольного болельщика Гвардиола – это контроль мяча и территории, а Клопп – прессинг и быстрые атаки. Но в первой половине тайма команды словно поменялись майками: «Сити» отдал «первый номер» сопернику, а сам выжидал возможность для молниеносного перехода в атаку. И преуспевал в этом.
Несмотря на поражение в Монако, Гвардиола не тронул атакующую часть команды и, в принципе, правильно сделал, потому как Сане, Стерлинг, Де Брёйне, Сильва и Агуэро действовали слаженно и прекрасно дополняли друг друга. Лерой великолепно открывался на фланге и выдавал прострелы на дальнюю штангу Стерлингу (правда, к концу тайма Миньоле разгадал этот манёвр и стал играть на выходах). Агуэро отходил в глубину и успешно развернул пару атак. Сильва с Де Брёйне прекрасно видели поле и разрезали оборону соперника умными передачами.
Пламя под дождём
До поры до времени позиционки «Ливерпуля» на фоне выпадов «Сити» смотрелись неубедительно, но всё изменил эпизод в середине тайма, когда Мане как от стоячего убежал от Отаменди, воспользовавшись дежурным подарком Стоунза. У Оливера было основание поставить 11-метровый, чего арбитр не сделал, но с тех пор жиденькая оборона «Сити» потеряла уверенность в себе, стала пускать мерсисайдцев в свою штрафную. Фирмино, Коутиньо, Вейналдум (Джоржиньо, возможно, тоже сбили в штрафной) – игроки «Ливерпуля» становились всё наглее, они всё чаще находили зоны между очень атакующими полузащитниками соперника и совсем не надёжными его защитниками. Жарко было и на стандартах: один Матип трижды оказывался на ударной позиции.
Впрочем, прогресс в атаке «Ливерпуля» не исключал улучшений в этой сфере и у хозяев. Моменты сменяли друг друга, почти каждая атака была перспективной и доводилась до ума, а в одном из моментов Милнер вообще непостижимым образом помешал Стерлингу закатить мяч с метра. Обе команды однозначно наиграли на гол в 1-м тайме, а «Сити», может, и на все 2.
Попытка №3
Мане апеллировал к арбитру, Вейналдум спокойнее воспринял игнор своего падения, но Майкл Оливер не мог не запомнить, что два падения игроков «Ливерпуля» в чужой штрафной он оставил без внимания. На третий раз молчать он уже не стал: Эмре Джан отличным переводом на открывшегося Коутиньо снова вскрыл проблему Гвардиолы с крайними защитниками – Гаэль Клиши поскользнулся, упал, а потом в запоздавшей попытке выбить мяч задел соперника. Джеймс Милнер на некогда домашнем своём стадионе чётко реализовал пенальти. Переквалифицировавшийся в латераля универсал мог бы и пригодиться Гвардиоле в сложившейся ситуации.
Делай, что должен
А сделать «Ман Сити» должен был одно – наконец забить. «Ливерпуль» на психологическом упадке соперника подержал мяч, отодвинул игру от своих ворот, взял её под контроль, но не смог быстренько произвести контрольный выстрел – Коутиньо вывел Фирмино 1 на 1, однако Кабальеро взял верх. В Чемпионате России, где обе команды забивают лишь в одном матче из 8-ми, это ничем не грозит, но в игре с «Сити» удержать перевес «Ливерпулю» было крайне тяжело.
Когда хозяева пришли в себя, они принялись с завидным постоянством вскрывать оборону соперника. От передач Сильвы и Де Брёйне, забеганий Сане, активности Агуэро кружилась голова, потому неудивительно, что эстонец Клаван не успел перехватить прострел бельгийца на аргентинца. К слову, развернул атаку перешедший в опорную зону Фернандиньо – Гвардиола поменял Туре на Санья, поскольку ивуариец уже не успевал пересекать контрвыпады «Ливерпуля».
Всё, кроме главного
То, что творили футболисты после 70-й минуты – чистое и непрерывное наслаждение. Непонятно, зачем Клопп убрал Коутиньо и выпустил Ориги, но «Ливерпуль» создал потрясающий шанс выйти вперёд. Как восхитительно сыграли Фирмино и Вейналдум – не описать словами, но Лаллана в 5-ти метрах от ворот тупо не попал по мячу.
Это был ответ на такую же изумительную атаку «Сити», когда Агуэро с Сане разыграли шикарную стеночку с пяткой немца, но у Серхио подкосились ноги, а Де Брёйне попал в штангу. Команды жгли настолько, что перепугали своих тренеров: в последние 10 минут оба послали на поле опорников, но Клоппу это не помогло. Кун получил ещё 2 шанса отличиться, причём последний, созданный Де Брёйне, он запорол в добавленное время в одиночестве метрах в 4-х от ворот.Всем бы командам такие проблемы, но в отсутствие Габриэля Жезуса Гвардиола вынужден ставить в состав Агуэро, который перестал быть хладнокровным убийцей.
Впрочем, о хладнокровии в этой встрече говорить не приходилось: команды вполне наиграли на что-то вроде 3:2 или 3:3. Всё, что делали футболисты до завершающего удара – это высочайший класс. Который, конечно, не проявился бы без проблем команд в обороне, но, думается мне, эта игра понравилась даже тренерам. О болельщиках и говорить не приходится – не понравиться такое зрелище просто не могло.
Чемпионат Англии
29 тур
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 1:1
Голы: Агуэро, 73 - Милнер, 52 (пен.)
29 тур
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 1:1
Голы: Агуэро, 73 - Милнер, 52 (пен.)
"Манчестер Сити": Кабальеро, Отаменди, Стоунс, Клиши, Фернандиньо, Туре (Санья, 70), Сильва, Зане (Фернандо, 88), Стерлинг, Де Брёйне, Агуэро
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Коутиньо (Ориги, 78), Фирмино (Лейва, 90+1), Мане
Предупреждения: Фирмино, 18, Туре, 25, Матип, 44, Клиши, 50, Сильва, 53, Мане, 90+1
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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