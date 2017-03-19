Манчестерский отжиг. «Сити» и «Ливерпуль» забили по мячу, но не забили гораздо больше

Чемпионат Англии



29 тур



"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 1:1



Голы: Агуэро, 73 - Милнер, 52 (пен.)

Недавно Пеп Гвардиола приехал в страну Юргена Клоппа и успешно с ним соперничал, теперь же они пересеклись на территории, ещё остающейся чужой для обоих. И если вы предпочли новой их встрече игру «Зенита» против «Арсенала», то потеряли очень многое.В наборе стереотипов футбольного болельщика Гвардиола – это контроль мяча и территории, а Клопп – прессинг и быстрые атаки. Но в первой половине тайма команды словно поменялись майками: «Сити» отдал «первый номер» сопернику, а сам выжидал возможность для молниеносного перехода в атаку. И преуспевал в этом.Несмотря на поражение в Монако, Гвардиола не тронул атакующую часть команды и, в принципе, правильно сделал, потому как Сане, Стерлинг, Де Брёйне, Сильва и Агуэро действовали слаженно и прекрасно дополняли друг друга. Лерой великолепно открывался на фланге и выдавал прострелы на дальнюю штангу Стерлингу (правда, к концу тайма Миньоле разгадал этот манёвр и стал играть на выходах). Агуэро отходил в глубину и успешно развернул пару атак. Сильва с Де Брёйне прекрасно видели поле и разрезали оборону соперника умными передачами.До поры до времени позиционки «Ливерпуля» на фоне выпадов «Сити» смотрелись неубедительно, но всё изменил эпизод в середине тайма, когда Мане как от стоячего убежал от Отаменди, воспользовавшись дежурным подарком Стоунза. У Оливера было основание поставить 11-метровый, чего арбитр не сделал, но с тех пор жиденькая оборона «Сити» потеряла уверенность в себе, стала пускать мерсисайдцев в свою штрафную. Фирмино, Коутиньо, Вейналдум (Джоржиньо, возможно, тоже сбили в штрафной) – игроки «Ливерпуля» становились всё наглее, они всё чаще находили зоны между очень атакующими полузащитниками соперника и совсем не надёжными его защитниками. Жарко было и на стандартах: один Матип трижды оказывался на ударной позиции.Впрочем, прогресс в атаке «Ливерпуля» не исключал улучшений в этой сфере и у хозяев. Моменты сменяли друг друга, почти каждая атака была перспективной и доводилась до ума, а в одном из моментов Милнер вообще непостижимым образом помешал Стерлингу закатить мяч с метра. Обе команды однозначно наиграли на гол в 1-м тайме, а «Сити», может, и на все 2.Мане апеллировал к арбитру, Вейналдум спокойнее воспринял игнор своего падения, но Майкл Оливер не мог не запомнить, что два падения игроков «Ливерпуля» в чужой штрафной он оставил без внимания. На третий раз молчать он уже не стал: Эмре Джан отличным переводом на открывшегося Коутиньо снова вскрыл проблему Гвардиолы с крайними защитниками – Гаэль Клиши поскользнулся, упал, а потом в запоздавшей попытке выбить мяч задел соперника. Джеймс Милнер на некогда домашнем своём стадионе чётко реализовал пенальти. Переквалифицировавшийся в латераля универсал мог бы и пригодиться Гвардиоле в сложившейся ситуации.А сделать «Ман Сити» должен был одно – наконец забить. «Ливерпуль» на психологическом упадке соперника подержал мяч, отодвинул игру от своих ворот, взял её под контроль, но не смог быстренько произвести контрольный выстрел – Коутиньо вывел Фирмино 1 на 1, однако Кабальеро взял верх. В Чемпионате России, где обе команды забивают лишь в одном матче из 8-ми, это ничем не грозит, но в игре с «Сити» удержать перевес «Ливерпулю» было крайне тяжело.Когда хозяева пришли в себя, они принялись с завидным постоянством вскрывать оборону соперника. От передач Сильвы и Де Брёйне, забеганий Сане, активности Агуэро кружилась голова, потому неудивительно, что эстонец Клаван не успел перехватить прострел бельгийца на аргентинца. К слову, развернул атаку перешедший в опорную зону Фернандиньо – Гвардиола поменял Туре на Санья, поскольку ивуариец уже не успевал пересекать контрвыпады «Ливерпуля».То, что творили футболисты после 70-й минуты – чистое и непрерывное наслаждение. Непонятно, зачем Клопп убрал Коутиньо и выпустил Ориги, но «Ливерпуль» создал потрясающий шанс выйти вперёд. Как восхитительно сыграли Фирмино и Вейналдум – не описать словами, но Лаллана в 5-ти метрах от ворот тупо не попал по мячу.Это был ответ на такую же изумительную атаку «Сити», когда Агуэро с Сане разыграли шикарную стеночку с пяткой немца, но у Серхио подкосились ноги, а Де Брёйне попал в штангу. Команды жгли настолько, что перепугали своих тренеров: в последние 10 минут оба послали на поле опорников, но Клоппу это не помогло. Кун получил ещё 2 шанса отличиться, причём последний, созданный Де Брёйне, он запорол в добавленное время в одиночестве метрах в 4-х от ворот.Всем бы командам такие проблемы, но в отсутствие Габриэля Жезуса Гвардиола вынужден ставить в состав Агуэро, который перестал быть хладнокровным убийцей.Впрочем, о хладнокровии в этой встрече говорить не приходилось: команды вполне наиграли на что-то вроде 3:2 или 3:3. Всё, что делали футболисты до завершающего удара – это высочайший класс. Который, конечно, не проявился бы без проблем команд в обороне, но, думается мне, эта игра понравилась даже тренерам. О болельщиках и говорить не приходится – не понравиться такое зрелище просто не могло.Кабальеро, Отаменди, Стоунс, Клиши, Фернандиньо, Туре (Санья, 70), Сильва, Зане (Фернандо, 88), Стерлинг, Де Брёйне, АгуэроМиньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Коутиньо (Ориги, 78), Фирмино (Лейва, 90+1), Мане: Фирмино, 18, Туре, 25, Матип, 44, Клиши, 50, Сильва, 53, Мане, 90+1