Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата считает, что у манкунианцев есть шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.



"Лига Европы недавно стала важной для нас. Я все еще верю, что мы можем пробиться в Лигу чемпионов через АПЛ. Считаю, что нам по силам выиграть череду матчей и занять третье-четвертое место. Но есть и другой путь, который нужно рассматривать всерьез. Очень важно - выиграть еще один трофей и пробиться в Лигу чемпионов", - цитирует Мату Tribal Football.