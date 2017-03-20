Бранислав Иванович: после девяти лет в "Челси" я поменял буквально все

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович ответил на вопросы по матчу премьер-лиги с "Арсеналом" (2:0).— Самое главное, что мы смогли одержать победу. В первом тайме у нас было несколько опасных моментов, но забить не получилось. К счастью, мы сумели отличиться уже во второй половине и продолжаем борьбу за первое место.— Нет, это нормальная ситуация. После 9 лет в "Челси" я поменял буквально все, и мне необходимо было время на адаптацию. Надеюсь, что у команды все получится.— У тренера есть свое видение игры, которое он хочет, чтобы мы претворяли на поле. Главное, что сейчас мы выиграли, но в следующем туре у нас снова будет сложный матч, в котором также надо побеждать.— У нас нет возможности обращать внимание на соперников, мы должны стараться выигрывать сами. Да, можно ждать, что соперник где-то оступится, но в следующих двух-трех матчах нам нужно обязательно побеждать.— Сегодня было очень важно не пропустить, что у нас и получилось, несмотря на то что несколько моментов у наших ворот "Арсенал" все же создал.— Это неважно, потому что мы все равно никак не можем на это повлиять. Главное для нас после этой паузы - использовать эти 4–5 дней, которые у нас будут перед игрой с "Рубином", чтобы подготовиться к ней. Все знают, как "Рубин" сражается на своем поле, и это будет для нас одна из самых важных игр в сезоне.?