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Бранислав Иванович: после девяти лет в "Челси" я поменял буквально все
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович ответил на вопросы по матчу премьер-лиги с "Арсеналом" (2:0).
— Самое главное, что мы смогли одержать победу. В первом тайме у нас было несколько опасных моментов, но забить не получилось. К счастью, мы сумели отличиться уже во второй половине и продолжаем борьбу за первое место.
— Тяжело было ждать своего шанса в запасе?
— Нет, это нормальная ситуация. После 9 лет в "Челси" я поменял буквально все, и мне необходимо было время на адаптацию. Надеюсь, что у команды все получится.
— Показалось, что сегодня "Зенит" играл быстрее, чем в предыдущих матчах. Была ли установка быстрее доставлять мяч в линию атаки?
— У тренера есть свое видение игры, которое он хочет, чтобы мы претворяли на поле. Главное, что сейчас мы выиграли, но в следующем туре у нас снова будет сложный матч, в котором также надо побеждать.
— Вы обращаете внимание на результаты "Спартака"?
— У нас нет возможности обращать внимание на соперников, мы должны стараться выигрывать сами. Да, можно ждать, что соперник где-то оступится, но в следующих двух-трех матчах нам нужно обязательно побеждать.
— Вы сегодня много боролись с Расичем. Поделитесь впечатлениями от этого противостояния.
— Сегодня было очень важно не пропустить, что у нас и получилось, несмотря на то что несколько моментов у наших ворот "Арсенал" все же создал.
— Сейчас будет пауза на игры сборных. Насколько она уместна и полезна для "Зенита"?
— Это неважно, потому что мы все равно никак не можем на это повлиять. Главное для нас после этой паузы - использовать эти 4–5 дней, которые у нас будут перед игрой с "Рубином", чтобы подготовиться к ней. Все знают, как "Рубин" сражается на своем поле, и это будет для нас одна из самых важных игр в сезоне.?
ФК "Зенит"
— Самое главное, что мы смогли одержать победу. В первом тайме у нас было несколько опасных моментов, но забить не получилось. К счастью, мы сумели отличиться уже во второй половине и продолжаем борьбу за первое место.
— Тяжело было ждать своего шанса в запасе?
— Нет, это нормальная ситуация. После 9 лет в "Челси" я поменял буквально все, и мне необходимо было время на адаптацию. Надеюсь, что у команды все получится.
— Показалось, что сегодня "Зенит" играл быстрее, чем в предыдущих матчах. Была ли установка быстрее доставлять мяч в линию атаки?
— У тренера есть свое видение игры, которое он хочет, чтобы мы претворяли на поле. Главное, что сейчас мы выиграли, но в следующем туре у нас снова будет сложный матч, в котором также надо побеждать.
— Вы обращаете внимание на результаты "Спартака"?
— У нас нет возможности обращать внимание на соперников, мы должны стараться выигрывать сами. Да, можно ждать, что соперник где-то оступится, но в следующих двух-трех матчах нам нужно обязательно побеждать.
— Вы сегодня много боролись с Расичем. Поделитесь впечатлениями от этого противостояния.
— Сегодня было очень важно не пропустить, что у нас и получилось, несмотря на то что несколько моментов у наших ворот "Арсенал" все же создал.
— Сейчас будет пауза на игры сборных. Насколько она уместна и полезна для "Зенита"?
— Это неважно, потому что мы все равно никак не можем на это повлиять. Главное для нас после этой паузы - использовать эти 4–5 дней, которые у нас будут перед игрой с "Рубином", чтобы подготовиться к ней. Все знают, как "Рубин" сражается на своем поле, и это будет для нас одна из самых важных игр в сезоне.?
ФК "Зенит"
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