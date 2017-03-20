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Роман Широков: к финансовой ситуации отношусь положительно

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказал свое отношение к финансовой стимуляции за победу над конкурентом.

"Положительно отношусь к стимуляции. Речь ведь не о деньгах за поражение, так что почему бы и нет. "Локомотиву" в матче со "Спартаком" в любом случае надо было побеждать. Потому не думаю, что стимуляция, если она вообще была, - основной фактор, благодаря которому "Локомотив" отобрал очки у "Спартака".

В моей карьере был похожий случай. Когда-то давно другой клуб платил за то, чтобы отобрали очки у их конкурентов. Мы тогда, кажется, выиграли даже. Но где это было, точно сказать не могу, не помню", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков
Сегодня, 03:25
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