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СМИ: Томас Тухель летом может сменить Арсена Венгера в "Арсенале"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может в межсезонье возглавить лондонский "Арсенал", передает Bild.

Сообщается, что 43-летний специалист является основным кандидатом, а руководство английского клуба уже направило тренеру свое предложение.

Напомним, контракт нынешнего главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера рассчитан до лета 2017 года.
Теги: Тухель Арсенал
Сегодня, 03:31
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