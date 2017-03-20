СМИ: Томас Тухель летом может сменить Арсена Венгера в "Арсенале"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может в межсезонье возглавить лондонский "Арсенал", передает Bild.



Сообщается, что 43-летний специалист является основным кандидатом, а руководство английского клуба уже направило тренеру свое предложение.



Напомним, контракт нынешнего главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера рассчитан до лета 2017 года.