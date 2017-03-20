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Капитан ирландского "Дерри Сити" найден мертвым у себя дома

Капитан ирландского клуба "Дерри Сити" Райан Макбрайд скончался в возрасте 27 лет.

Защитник был найден мёртвым в своём доме в Дерри, передает "Чемпионат" со ссылкой на ирландские СМИ. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Ещё 18 марта Макбрайд принял участие в домашнем матче 5-го тура чемпионата Ирландии с клубом "Дроэда". Игра завершилась победой "Дерри Сити" со счётом 4:0, а Макбрайд провёл на поле всю игру.

Футболист защищал цвета "Дерри Сити" на протяжении карьеры.

Сегодня, 03:36
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