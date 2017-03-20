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Арсен Венгер может остаться в "Арсенале" еще на год

Арсен Венгер намерен остаться на посту главного тренера лондонского "Арсенала" на следующий сезон, сообщает Daily Mail.

Французский специалист ранее собирался покинуть "Арсенал", но теперь передумал и хочет остаться наставником команды и по окончании сезона.

Сообщается, что "Арсенал" и Венгер могут продлить контракт на один год. При этом руководство лондонского клуба может внести некоторые изменения в работу клуба, с тем чтобы "канониры" начали готовиться к будущему без Венгера.

Газета.ru
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 08:22
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